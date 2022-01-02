أحمر برغندي.. وصفة مغربية لصبغ الشعر باللون الأحمر وسر تلوين الشعر بالزهور التي لن يخبركِ بها أحد

وصفة مغربية لصبغ الشعر باللون الأحمر من المعروف أن دولة المغرب تمتاز بسيادتها محبات الموضة والاهتمام بالظهور جميلات على الدوام، وعلى الرغم من التقدم الحالي إلا أن بعض الشعوب العريقة تفضل استخدام وصفات الجدات في الجمال، مثل الوصفة التي سنحدثكم عنها اليوم، وهي تتحدث عن كيفية تحويل لون شعرك للأحمر الجذاب بوصفة مغربية مضمونة، أما عن المكونات والخطوات والتفاصيل فكلها سنعرضها فيما يلي.

وصفة مغربية لصبغ الشعر باللون الأحمر

ما رأيك عزيزتي القارئة أن أخذك في جولة سريعة للمغرب؟ وأحدثك عن طريقة آمنة تصبغي بها شعرك للأحمر، دون أن تعرضيه للتلف، إن تحمستي للفكرة اقرأي معى تلك السطور التالية لتطلعي على الوصفة كاملة.

المكونات:

3 ملاعق كركديه مطحون.

ملعقتين عصير بنجر.

قليل من دم الغزال.

ملعقتين حناء.

ملعقتين شاي ليبتون.

اضيفي المكونات المطحونة أولًا معًا، مثل: الشاي والحناء، والكركديه، ودم الغزال، ثم قلبيهم.

استخدمي عصير البنجر لعجن المكونات السابقة، وإن كان شعرك جاف ضيفي ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

استمري في التقليب وإضافة عصير البنجر حتى تحصلي على عجينة لينة تكون سهلة التوزيع والفرد على الشعر.

دعي الوصفة ساعة كاملة حتى يتم اختمارها وامتزاج مكوناتها جيدًا.

اغسلي شعرك أولًا وتجنبي غسله بالشامبو.

جففيه واجعليه رطب قليلًا، ثم قومي بتوزيع الخلطة عليه.

ارتدي قبعة بلاستيكية فوق شعرك، واتركي الخلطة 5 ساعات.

اغسلي شعرك جيدًا، ويفضل تستخدمي شامبو جونسون للأطفال.

وإن كان شعرك لونه أسود فاحم فإن هذه الوصفة لن تغير لونه من أول مرة، ويفضل تكرارها مرتين أسبوعيًا، حتى يبدو اللون واضحًا على شعرك.

صبغ الشعر أحمر عنابيصبغ الشعر بالزهور

هناك أنواع من الزهور لها إمكانية صبغ لون شعرك وتحويله للأحمر، مثل: القطيفة المخملية “marigold”، وردة المسك “rose hip”، زهرة البكورية “calendula”.

الطريقة:

أغلي أحد أنواع هذه الزهور في كوب ماء.

ارفعيها من فوق النار، واتركيها فقط نصف ساعة حتى تبرد.

استخدمي منقوع الزهور في توزيعه على كافة أجزاء شعرك حتى الأطراف.

اجلسي قليلًا في الشمس حتى يجف المنقوع على شعرك.

وهكذا يكون لون شعرك جذابًا ورائحته رائعة للغاية.

كرري تلك الوصفة أكثر من مرة أسبوعيًا حتي يصبح لون شعرك بالدرجة التي ترغبين من الأحمر.

تمكنا من عرض وصفة مغربية لصبغ الشعر باللون الأحمر بالإضافة لتوضيح الخطوات بالتفصيل، كما تطرقنا في حديثنا عن أنواع من الزهور بإمكانها منحك نفس النتيجة وكلها مكونات طبيعية لن تضر شعرك أبدًا.