سر تتبيلة الشيف.. طريقة عمل الشاورما الفراخ السوري زي المطاعم وسر الخلطة الرهيبة لطعم رائع

يبحث جميع محبي النكهة الشامية بشدة عن طريقة عمل الشاورما الفراخ السوري، فقد اشتهرت وصفات المطبخ السوري في جميع البيوت المصرية، وأصبحت الشاورما السورية من الأكلات المعروفة والمحببة للشباب، والتي يدفعون الكثير من الأموال في المطاعم ليتمتعوا بمذاقها الساحر ذو البهارات اللذيذة، لذلك سنقدم لكم اليوم طريقة عمل الشاورما السورية في المنزل وبنفس الطعم الذي تحصلون عليه في المطاعم السورية الشهيرة.

طريقة عمل الشاورما الفراخ السوري

تنويه :هذه الوصفة تكفي لعمل نصف كيلو من الدجاج، وقبل البدء في التحضير يجب أن نقطع الدجاج شرائح طولية ونضعها في مصفاة لتصفية السوائل.

المكونات:

علبة زبادي.

نصف كيلو صدور دجاج مخلي.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم.

نصف ملعقة صغيرة سماق.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

نصف ملعقة صغيرة كاري.

كيس بهارات شاورما.

ملعقة كبيرة طحينه.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

نصف كوب عصير برتقال.

ثلث كوب خل.

ملح.

ربع كوب عصير ليمون.

نصف كوب طماطم جوليان بدون بذر.

بصلة كبيرة جوليان رفيع.

نصف كوب بقدونس مفروم.

خضروات الشاورما.

نخلط ( الثوم + الطحينة + الزبادي + عصير الليمون + الخل +عصير البرتقال ).

نخلط الدجاج مع البهارات ونضيف الخليط السابق.

نغطي المزيج ونتركه في الثلاجة لمدة ساعتين علي الأقل.

قبل بدء الطهي بساعة نضع الخليط في مصفى لتصفية أي سوائل.

نضع الدجاج في زيت ساخن ويترك بدون تقليب.

بعد عشر دقائق نقوم بتقليبهم حتي يكتسب الدجاج اللون الذهبي.

نقوم بشوي البصل في صينية في الفرن مع الزيت والسكر.

نقوم بشوي الطماطم والفلفل فوق البصل .

نترك الصينية لتبرد، ثم نضيف لها البقدونس ونضيفهم إلى الدجاج ونخلطهم سويا.

طريقة عمل شاورما المطاعمطريقة صنع تتبيله الشاورما السوري علي لسان شيف مطعم سوري

يرجى العلم أن تلك الكمية تكفي 2 كيلو من الدجاج ويجب طحن البهارات جيدا.

المكونات:

خضروات التتبيله

٢٥٠جرام دبس فلفل.

٢٠٠جرام ثوم حب.

نصف كيلو ليمون.

نصف كيلو برتقال.

بهارات التتبيله (ملاعق كبيرة)

٢ فلفل أبيض.

٢ زنجبيل.

١هيل.

٢جوزة الطيب.

٢ملح صيني أو معزز نكهة.

١ كزبرة.

٤ ملح.

نصف ملعقة من القرنفل.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط الخضروات جميعا في الخلاط .

نضيف ٢ لتر ماء.

تضاف لهم البهارات ونخلطهم.

اخيرا نضيف لهم الدجاج.

أفكار التقديم

بعد تنفيذ طريقة عمل الشاورما الفراخ السوري يمكنك تقديم الشاورما في العيش السوري أو الفينو مع الثومية والخيار المخلل، أو إضافة الأرز البسمتي والثومية والخبز المحمص لصنع فتة شاورما لذيذة.