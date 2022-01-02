أعملي كيك الشيكولاتة بالكريمة والغرقانه في صوص الشيكولاتة بأسهل طريقة صحية وأحلي من الجاهزة

إن ألكيك بالشيكولاتة والغارقانه في صوص الشيكولاتة والكريمة من أحلي وأطعم أنواع ألكيك والمخبوزات، والمنتشرة علي مستوي الدول العربية عامتا، ويفضل كيك الشيكولاتة عن غيره خاصتا في فصل الشتاء وخاصتا للأطفال، وذلك لما يحتويه كيك الشيكولاتة علي سعرات حرارية عالية بالإضافة إلي القيمة الغذائية العالية، كما أن مكونات عمل كيك الشيكولاتة تمد الجسم بالكلسيوم، والبروتينات والعديد من العناصر الغذائية المفيدة جدا والتي تعمل علي تنشيط الجسم والذاكرة، كما يعمل تناول كيك الشيكولاتة بشرط أن تكون بكميات مناسبة إلي مد الجسم بالدافئ والتي يحتاج إليها أطفالنا خاصتا في وقت الدراسة، حيث يبذلون مجهودا مضاعفا وتركيزا عاليا من أطفالنا وذلك لموصلة الاستمرار والتركيز بشكل جيد في دراستهم، ويجب علينا عمل كيك الشيكولاتة في المنزل وذلك لضمان عمله بصورة صحية وأفضل من ألكيك مجهولة المصدر والجاهزة وذلك يمكنك سيدتي من إضافة المكونات المناسبة والصحية لأطفالك، ولذلك يبحث العديد من الأفراد عن أفضل وأضمن طريقة صحية ومفيدة وسهلة والتي نقدمها في طريقتنا المميزة لعمل ألذ كيك بصوص الشيكولاتة والكريمة.

ثلاث بيضات واحد.

ملعقه خل كبيرة.

نصف كوب زيت كوب.

وربع كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

أثنين كوب دقيق

اثنان باكو فانيليا.

واحد باكو بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي.

أولا نشعل الفرن علي درجه حرارة 180 قبل البدء حتي تسخن الفرن جيدا.

ثم نحضر وعاء ونضع فيه الثلاث بيضات ومعلقه الخل والفانيليا والسكر ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي لمدة 3 دقائق حتي يتضاعف حجم المخلوط ويصبح كريمي.

ثم نضع نصف كوب الزيت والكاكاو الخام ونضرب مرة أخرى جيدا ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلب بالمعلقة جيدا حتي تزول تكتلات الدقيق.

ثم نحضر صينيه مدهونه سمنه ودقيق ونصب بها الخليط وتصبح ألكيك جاهزة للفرن وتدخل الفرن علي درجة حرارة 180و لمده لا تقل عن 35 دقيقه.

وبعد أن تنضج وتدفئ ثم نخرم ألكيك بالخلة نضع عليها صوص الشيكولاتة.

أربعة ملاعق كاكاو خام.

كوب سكر.

كوب لبن.

نصف كوب زيت.

نضع الكاكاو والسكر واللبن في الخلاط وننزل بالزيت نقطة نقطة حتي يثقل الخليط.

أثنين باكو كريم شانتيه.

كوب ماء مثلج.

نص معلقه كاكاو.

نضع الكريم شانتيه والكاكاو في وعاء عميق ونصب اللبن علي الخليط ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي.

وبعد ذلك نضع الكريمة علي الكيكه ونوزعها جيدا وتزين علي الوجه بصوص الشيكولاتة ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين وبعد ذلك تقدم في طبق التقديم.

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