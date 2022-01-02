طريقة عمل خبز السمسم الهش واللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة

خبز السمسم ، تعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة والسريعة التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة وبساطة، وتختلف طريقة تحضيره من مكان إلى آخر، وتعتبر من المعجنات التي يمكن تناوله مع كوب من الشاي أو كوب من القهوة وغيرها، وتبحث دائماً الأمهات على معجنات سهلة وبسيطة وغير مكلفة لعملها لأبنائها عند الذهاب الى المدرسة أو العمل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير خبز السمسم الهش اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل خبز السمسم

يتكون خبز السمسم الهش من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

كوب من الماء البارد.

مقدار كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 كوب من الدقيق الفاخر.

نصف كوب من الماء البارد.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة بيض مخفوق.

ربع كوب من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز السمسم الهش في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-