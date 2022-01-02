طريقة عمل خبز السمسم الهش واللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة

خبز السمسم ، تعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة والسريعة التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة وبساطة، وتختلف طريقة تحضيره من مكان إلى آخر، وتعتبر من المعجنات التي يمكن تناوله مع كوب من الشاي أو كوب من القهوة وغيرها، وتبحث دائماً الأمهات على معجنات سهلة وبسيطة وغير مكلفة لعملها لأبنائها عند الذهاب الى المدرسة أو العمل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير خبز السمسم الهش اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل خبز السمسم
يتكون خبز السمسم الهش من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- كوب من الماء البارد.
- مقدار كوب من الدقيق.
- ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- 2 كوب من الدقيق الفاخر.
- نصف كوب من الماء البارد.
- 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- حبة بيض مخفوق.
- ربع كوب من السمسم.
سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز السمسم الهش في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق والخميرة الفورية والماء ونخلط المكونات جيداً ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة ست ساعات حتي يتخمر.
- ثم نضيف الماء ونعجن جيداً ثم نضيف الدقيق والخميرة المتبقية ونعجن المكونات جيداً لمدة خمس دقائق جيداً.
- نقوم بعد ذلك بوضع العجينة في إناء مدهون بقليل من الزيت ونتركها لمدة ساعة حتى تخمر ويتضاعف حجمها في مكان دافئ.
- قومي بتقسيم العجينة الي 3 دوائر متساوية في الحجم وقومي بتشكيلها على شكل ضفيرة ملفوفة أو اي شكل حسب الرغبة.
- ثم نقوم بوضع العجين في صينية مبطنة بورق الزبدة ثم نغطي الصينية ونتركها تخمر لمدة ساعة أخري.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندهن بعد ذلك العجين بالبيض ونرش عليها السمسم وحبة البركة وندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة عالية.
- نترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعه في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
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خبز السمسم ، تعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة والسريعة التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة وبساطة، وتختلف طريقة تحضيره من مكان إلى آخر، وتعتبر من المعجنات التي يمكن تناوله مع كوب من الشاي أو كوب من القهوة وغيرها، وتبحث دائماً الأمهات على معجنات سهلة وبسيطة وغير مكلفة لعملها لأبنائها عند الذهاب الى المدرسة أو العمل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير خبز السمسم الهش اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل خبز السمسم
يتكون خبز السمسم الهش من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- كوب من الماء البارد.
- مقدار كوب من الدقيق.
- ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- 2 كوب من الدقيق الفاخر.
- نصف كوب من الماء البارد.
- 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- حبة بيض مخفوق.
- ربع كوب من السمسم.
سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز السمسم الهش في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق والخميرة الفورية والماء ونخلط المكونات جيداً ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة ست ساعات حتي يتخمر.
- ثم نضيف الماء ونعجن جيداً ثم نضيف الدقيق والخميرة المتبقية ونعجن المكونات جيداً لمدة خمس دقائق جيداً.
- نقوم بعد ذلك بوضع العجينة في إناء مدهون بقليل من الزيت ونتركها لمدة ساعة حتى تخمر ويتضاعف حجمها في مكان دافئ.
- قومي بتقسيم العجينة الي 3 دوائر متساوية في الحجم وقومي بتشكيلها على شكل ضفيرة ملفوفة أو اي شكل حسب الرغبة.
- ثم نقوم بوضع العجين في صينية مبطنة بورق الزبدة ثم نغطي الصينية ونتركها تخمر لمدة ساعة أخري.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندهن بعد ذلك العجين بالبيض ونرش عليها السمسم وحبة البركة وندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة عالية.
- نترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعه في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.