القرص الطرية الفلاحي الهشة جدا بطعم وريحة زمان وبنتيجة ممتازة مش هتبطلوا تعملوها

القرص الطرية الهشة التي ترغب الكثير من السيدات في تعلم الطريقة الصحيحة لتحضيرها في المنزل، فتحضير جميع أنواع القرص في المنزل لا تكلف ست البيت الكثير من المال، لأن مكوناتها متوفرة في كل منزل وطريقة إعدادها سهلة جداً، ولا تصعب على أي سيدة تعلمها وتحضيرها بالمنزل، لذلك نوفر لك سيدتي طريقة سهلة وبسيطة للقرص لتعديها في المنزل وتكون طرية وهشة ولذيذة.

القرص الطرية الهشة

تعتبر القرص الطرية من أفضل أنواع القرص المفضلة لجميع أفراد الأسرة المصرية من الكبار والصغار، نظراً لطعمها الشهي اللذيذ وطراوتها التي لا تسبب أي آلام بالأسنان عكس القرص الناشفة، وقد تختلف طريقة عمل القرص الطرية الهشة عن غيرها من أنواع القرص المختلفة سواء في المكونات وطريقة التحضير أيضاً، وهذا ما نحدده لكم من خلال فقراتنا التالية.

مقادير القرص الطرية الهشة

وتختلف مقادير القرص الطرية الهشة عن غيرها من الأنواع المختلفة للقرص، سواء القرص الناشفة أو قرص العجوة أو السكر وغيرها، حيث جاءت مقادير تحضيرها كما يلــــــــــــي:

6 كوب من الدقيق الأبيض.

4 كوب كبير من الزبادي أو اللبن الرايب.

1/2 كوب من السمنة.

1/4 كوب من السمسم.

كوب ونصف من اللبن الدافئ.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ثم ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

أولاً نضع مقدار الخميرة والسكر في ربع كوب من اللبن الدافئ ونضيفهم للماء، لمعرفة مدى فعالية الخميرة الفورية.

ثانياً نقوم بوضع الدقيق إلى وعاء العجن ثم نضيف إليه رشة الملح ثم الزيت.

ونقلب المكونات ونمزجها جيداً حتى يتداخل الزيت أو السمن مع الدقيق ويتشرب كل كمية السمن.

كما نقوم بإضافة اللبن الرايب والخميرة إلى المكونات ونقلبها، وبعدها نضيف اللبن الدافئ تدريجياً لحين الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة طرية ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تختمر، مع تغطيتها بقطعه نظيفة من القماش.

ثم تبدأ عملية تشكيل العجينة عن طريق فردها على سطح املس بعد رش القليل من الدقيق.

وباستخدام القطاعة تتم عملية تقطيع العجين حسب الشكل المرغوب، ويمكن حشو القرص بالتمر أو العجوة، ورش القليل من السمسم أو حبة البركة على وجه القرص.

بينما نقوم برص القرص في صواني الخبز بعد دهنها بمادة دهنية.

ونغطي العجين ونتركه لمدة ساعة حتى يختمر، ونقوم بتسخين الفرن من قبل وإدخال صواني الخبز، ونتركها لمدة ربع ساعة مع مراقبتها كل خمس دقائق، وبعد التأكد من نضجها يتم إخراجها من الفرن وتقديمها ساخنة أو بعد أن تبرد.

طريقة عمل القرص الطرية الهشة