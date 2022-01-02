مش هتشتري الجاهز تاني.. طريقة عمل الجبنة المثلثات بكوب حليب واحد في البيت بنفس الطعم والريحة بتاع الجاهز

الجبنة المثلثات يعد واحد من بين أشهر وأفضل أنواع الأجبان والتي يفضل تناولها الأطفال وكذلك الكبار، ولكي يتم تحضيرها في المنزل، فالأمر يتطلب مكونات بسيطة جدا وذات فائدة كبيرة للجسم ومن خلال ما يلي من فقراتنا القادمة نقوم بالعرض لأهم المكونات والتي لا بد من إدخالها لعمل تلك الوصفة المميزة من الجبن والتي تعتبر من أكثر الوصفات للجبن البيتي المثلثات والتي تبحث عنها مختلف ربات البيوت حيث أن التحضير لهذا النوع من الجبن ليس بالأمر الصعب، وإليكم عبر الآتي أهم المكونات المهمة والتي لا بد من توفرها لعمل تلك الوصفة مع بيان أهم الخطوات التي تلزم للتحضير.

طريقة عمل الجبنة المثلثات زي الجاهز

من السهل على ربات البيوت عمل تلك الوصفة المميزة من الأجبان والتي لا يقتصر عملها في المصانع المتخصصة في عمل الأجبان لكن أنتِ كربة منزل تستطيعين أن تقومي بعداد خليط الجبن المثلثات بمنتهى السهولة وتقديمه بعد أن يتم إعداده الإعداد الجيد لأبنائك للاستفادة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لبناء أجسامهم والتي من أهمها معدن الكالسيوم والأحماض الدهنية المفيدة، والمكونات الأساسي والتي لا بد من أن تتواجد لديكِ لتحضير تلك الوصفة الممتازة هي ما سنقوم باتباعه من خلال ما يلي ذكره من السطور الآتية:

مكونات عمل الجبنة المثلثات

المكونات نذكرها على هذا النحو الآتي:

كوب كامل من الحليب.

عدد ربع كوب من مكون الزيت النباتي.

ملعقة واحدة من الخل الأبيض.

ملعقتان من مكون الجبن الكريمي أي نوع.

رشة من الملح.

رشة من الملح. عدد ملعقتين من مكون الدقيق الأبيض.

زبدة بمقدار ربع كوب.

طريقة التحضير للجبن المثلثات

التحضير نحتاج فيه للمكونات الآتية: