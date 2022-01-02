أسهل طريقة لعمل صينية سمك فيلية في الفرن بمقادير سهلة وبسيطة متوفرة في كل بيت

يوجد عدد كبير من الناس يعشقون تناول المأكولات البحرية ومن ضمن هذه المأكولات الجمبري والأخطبوط والسمك بجميع أنواعه المختلفة وقد يحتوي السمك على العديد من العناصر الغذائية اللازمة والمفيدة لجسم الإنسان فهو غني جدا بالكالسيوم والفسفور واليود وغير ذلك، وهو أيضا مصدر مهم للبروتين فقد توجد عدة وصفات للسمك وممكن أن نقوم بعمل السمك المقلي أو السمك المشوي أو صينية السمك بالخضروات.

كيلو من سمك الفيليه.

حبة واحدة من البصل.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثمرتان من الليمون.

حبتان من البطاطس.

ثمرتان من الطماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات السمك.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

كوب واحد كبير من الماء.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

في البدايه نقوم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى يتم تسخينها بطريقة جيدة وبعد ذلك يتم تجهيز طبق كبير ونضع به قطع السمك الفيليه ونضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ونصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ويتم تقليب السمك مع جميع البهارات ثم نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزبدة وعند تسخين الطاسة جيدا يتم وضع شرائح السمك الفيليه ونتركها على النار حتى يكون لونها ذهبي من الوجهين ثم يتم إخراجها ووضعها في طبق.

وبعد ذلك يتم تجهيز صينية مناسبة ونضع بها حبة واحدة من البصل ويتم تقطيعها على شكل شرائح ثم نضع ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر ويتم تقطيعها على شكل شرائح أيضا ونضيف شرائح من الليمون وشرائح من الطماطم، ثم نضع شرائح سمك الفيليه ونحضر طبق صغير ونضع به كوب واحد كبير من الماء وملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم ورشة من الملح والفلفل الأسود ويتم تقليب هذا الخليط مع بعض ثم نضعه على السمك الفيليه.

ويتم إدخال هذه الصينية في الفرن ونتركها حتى يتم تسوية السمك وجميع الخضروات ثم نقوم بإخراجها من الفرن وتقديمها مباشرة.

مكونات صينية سمك الفيليه في الفرنطريقة عمل صينية سمك الفيليه في الفرن