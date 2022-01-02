مكون رهيب لتنظيف الممبار بسرعة الصاروخ هتنضفي أكثر من 3 كيلو في دقائق والتخلص من الزفارة نهائيا

الممبار من أكثر المأكولات الشعبية والتي يفصلها قطاع كبير من الناس، وأغلبية مرات تناولها تكون بالمناسبات والأعياد، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالطريقة والتي من الممكن من خلالها أن يتم تنظيف نسيج الممبار تماما من أي ترسبات حيث تعتبر الطريقة ممتازة ليس فقط في مجرد إزالة أي عوالق أو شوائب على الممبار بل تعد طريقة مميزة لتعقيم الممبار قبيل حشوه وتسويته وتناوله لذا لا بد لكل ربة منزل أن تكون على دراية تامة بتلك الطرق وهذا ما نهتم بالعرض المفصل له من خلال الآتي من تلك السطور القليلة المقبلة.

طريقة تنظيف الممبار بسرعة الصاروخ

الطريقة بسيطة للغاية ولا تتطلب منكِ الكثير من الوقت فقط من الممكن أن تقومي بإحضار مكون الأسبرين مع اتباع الخطوات الآتية:

بعد أن تقومين بالشراء للممبار من مصدر يكون موثوق عليكِ تنظيفه على الفور وعدم تركه الكثير من الوقت دون تنظيف.

يغسل تحت المياه الجارية.

يوضع في وعاء ويتم فرك قرص أسبرين فوقه.

يتم استعمال الأسبرين في فرك الممبار ومن ثم لا بد من قلبه وفركه بقرص أسبرين مفتت ثم إضافة القليل من الخل لنقعه خمس دقائق ثم يغسل تحت ماء الصنبور.

الخطوة التالية هي فرك الممبار بحبيبات الملح الخشنة لخمس دقائق.

غسل الممبار ولا بد من مراعاة إدخال الماء بالممبار.

الخطوة الأخيرة ضرورة نقعه في الماء واليمون والملح والخل.

تنظيف الممبار باستعمال بيكربونات الصوديوم

بيكربونات الصوديوم من الممكن أن تكون المكون الرئيسي في التنظيف للممبار، والطريقة تكون من خلال اتباع الخطوات القادمة: