عجينة مخبوزات سحرية طرية لن تستغني عنها للمخبوزات بيتزا معجنات لكل وصفات

عجينة مخبوزات والفطائر وبيتزا من أفضل أنواع العجينة التي تناسب كل الأذواق وتعطي نتيجة ناجحة هي العجينة الطرية السحرية، فمن منا لا يرغب في تناول المخبوزات الساخنة اللذيذة فإنها من مأكولات المحببة لدينا جميعا الكبار والصغار، ونشتري منها يوميا كمية كبيرة لتناولها كسناكس ما بين الوجبات أو مع كوب من حليب في العشاء أو على الإفطار كوجبة خفيفة قبل بدء اليوم، ولكن لماذا تقوم بشراء مخبوزات وفي إمكان أن تعدها في منزل وتكون ناجحة جدا بطعم أحلى من جاهزة ورائحة مخبوزات تفوح من مطبخك تبهري بها أسرتك، لذا قمنا بتجميع أكثر من طريقة لعجينة سحرية الطرية لن تستغني عنها اصنعي منها مخبوزات بيتزا معجنات سندوتشات محشوة كل ما ترغبين فيه لجميع وصفات.

ملعقة كبيرة خميرة فورية. نصف كوب سكر أبيض. عدد 2 كوب حليب دافئ للعجن وتخمير. ربع ملعقة صغيرة ملح. عدد 2 بيض بحرارة المطبخ. عدد 3 ملاعق كبيرة زبدة طرية بحرارة المطبخ. كيلو من دقيق أو عدد 6 كوب دقيق.

بوعاء نظيف تضع الحليب مع سكر والخميرة وتخلط مكونات مع بعضها تقلب بسرعة وتترك التفاعل لمدة 10 دقائق حتى تكون الخميرة فقاعات على الوجه.

ثم نضيف البيض مع رشة الملح على الخليط وتخلط بالمضرب اليدوي، ثم تضيف بالتدريج الدقيق مع العجن المتواصل للحصول على عجينة طرية.

نضيف الزبدة الطرية وتعجن العجينة مرة أخرى حتى تختفي تماما الزبدة داخل العجينة تأخذ العجين لون أبيض فاتح.

لابد من أن تكون عجينة سحرية لينة ومتماسكة ومطاطة والأهم من أن لا تكون لاصقة باليد بعد العجن لمدة 10 دقائق.

تغطى العجينة وتترك حتى تختمر لمدة نصف ساعة إلى ساعة، حتى يتضاعف حجم العجينة وتتشكل معك بسهولة، ثم يمكن حفظ تلك العجينة أو صنع منها مخبوزات.

سنعد مخبوزات سندوتشات محشوة بالجبن على شكل مثلث، بعد أن تختمر العجينة يرش دقيق على طاولة ناعمة وتقطع عليها العجينة إلى كرات بحجم متوسط.

حتى تأخذ العجينة شكل كور وتنتهي من صنع كل كمية العجينة لعمل كرات ثم تغطى بقطعة من القماش الجاف، تأخذ كورة وتفرد على دقيق مرشوش.

ثم توضع في منتصف الدائرة الجبن أو الحشو الذي ترغبين في، ثم اثني حواف العجينة واغلقيها جيدا على الحشوة وترص في صينية الفرن المبطن بورق الزبدة.

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