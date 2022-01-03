اعملي صبغة الحواجب المذهلة بكذا لون وبطريقة مميزة وطبيعية لأجمل حواجب جذابة ومرسومة

يعتبر صبغ الحواجب من أهم الأشياء لجمال الوجه لأي سيدة أو فتاة التي ترغب في التألق والظهور في أحسن مظهر وأفضل أطلالة، حيث أن الحواجب تعتبر عنوان وجه المرأة واهم عامل لإبراز جمال العينين، وصبغ الحواجب تبحث عنه الكثير من الفتيات والذي يفضل عن التاتو، والذي يعتبر من الأشياء الضارة وكما أن له الكثير من العيوب، ولا ينصح به إطلاقاً في الآونة الأخيرة واللجوء إلى الوصفات الطبيعية والمفيدة للحواجب، وبشكل خاص تبحث العديد من الفتيات عن صبغ الحواجب خاصتا الذين يعانون من تساقط شعر الحواجب أو وجود فراغات غير منتظمة بالحواجب، والتي تسبب مشاكل نفسية جامه للفتيات الذين يعانون منها، وهناك العديد من الفتيات الذين يلجأن إلي الذهاب الى مراكز التجميل والعناية بالشعر لكي يحصلون على صبغات الشعر، وهذه الصبغات علي الرغم من أنها غالية التكلفة إلا أنها صبغات كيميائية بتعمل علي تلف الشعر بالحواجب والأضرار ببشرة الحواجب، وهناك الكثير من الطرق المختلفة لصبغ الحواجب بطرق غير صحية وضارة، كما أن هناك العديد من الألوان الجميلة والجذابة لصبغة الحواجب، والتي يأتي في مقدمتها اللون البني، واللون الأسود، واللون الأشقر وكل ذلك بطريقة صحية وطبيعية ومفيدة ومغذية أيضا، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي تحتوي على مكونات طبيعية وصحية، ومن أهم هذه المكونات هي الحناء والتي تعتبر من أهم العناصر المفيدة جدا للشعر والتي تساعد على تقوية بصيلات شعر الحواجب وتحقيقها وتغذيتها، كما أن إضافة الكركم إلي مكونات الصبغة يزيد من القيمة المضافة إلى طريقتنا وذلك لقوة وفاعلية الكركم للشعر وبشرة الحواجب، ولذلك نقدم لكي سيدتي طريقتنا المذهلة لدي جميع الفتيات والسيدات ويبحث عنها العديد وذلك لتحصلي علي افضل وأجمل وأروع صبغة حواجب طبيعية.

طريقة صبغ الحواجب الطبيعية ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أضمن طريقة صحية لصبغة الحواجب الطبيعية، والتي ننصح دائما بعملها في المنزل وذلك لضمان عملها بطريقة صحية خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة الإنسان، ومن هذه الأمراض فيروس كورونا الجديد ولذلك للحفاظ على سلامة وصحة افراد الاسرة.

ملعقة صغيرة من الحناء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الشاي المغلي.

رشه من ألكركم.

نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة صغيرة من الحناء ونضيف إليها ملعقة من الشاي المغلي ثم نضيف إليها رشه من ألكركم مع التقليب وذلك لكي نتمكن من الحصول علي اللون البني الفاتح.

ثم نقوم بوضع الصبغة الطبيعية علي شعر الحواجب لمدة عشرون دقيقة وذلك للحصول علي شعر حاجب بني فاتح.

أما أذا أردنا الحصول علي لون بني محمر فعلينا أن نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الحناء علي ملعقة صغيرة من الليمون وأضافت رشه من ألكركم ونتركها لمدة عشرون دقيقة.

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نقوم بإحضار أناء ونضع فيه ملعقتان من القهوة ثم نضيف إليها ملعقة صغيرة من الكاكاو ونضع عليهم ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونقلب الخليط جيدا.

ثم نضيف إلي الخليط ملعقة كبيرة من العسل ونقوم بالتقليب جيدا مرة أخري حتي تصبح المكونات متجانسة.

ثم نقوم بوضع الخليط علي الحواجب لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة ثم نشطفها جيدا بالماء الفاتر وبذلك تكوني قد حصلتي علي اللون البني الداكن من خلال صبغ الحواجب.

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