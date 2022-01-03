أحلي طبق عجة بالبيض ممكن تعملية بسهولة خلال دقائق بمقادير سهلة وطعم يجنن بجد

تعتبر العجة من أحلى الأكلات الشعبية التي يعشقها عدد كبير من الناس وهي تكون عبارة عن خفق البيض جيدا مع عدد من الخضروات حيث أنها من ضمن الأكلات التي تنتشر في جميع البلدان العربية ولكن كل دولة لها طريقة مختلفة عن الدولة الآخرى في طريقة عمل العجة، فهي من الأكلات التي تتميز بطعم لذيذ وجميل ويمكن أن نقوم بتحضيرها في وقت سريع جدا ولا تتطلب إلى مجهود والمكونات التي تحتوي عليها بسيطة وغير مكلفة.

خمس بيضات.

نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كمية مناسبة من البقدونس والكزبرة الخضراء.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

ثمرة واحدة من الطماطم.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا والكمون.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

يتم تجهيز طاسة ونضعها على النار ونضع بها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي ثم نضيف حبة واحدة متوسطة الحجم من البصل ويتم تقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونقوم بتقليبها حتى تكون باللون الذهبي ثم يتم رفعها من على النار ونتركها جانبا حتى تبرد.

وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن ثم نحضر صينية مناسبة ونقوم بدهنها بملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ثم نقوم بتحضير طبق كبير ونضع به خمس بيضات ونضع الطماطم والفلفل الأخضر، ويتم تقطيعهم على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونضيف نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض ولكن يتم وضعه بطريقة تدريجية مع الإستمرار في الخفق ونقوم بخفق البيض جيدا بإستخدام مضرب السلك.

ومن الممكن أن يحتاج هذا الخليط إلى القليل من الماء ونستمر في التقليب ونضع البصل الذي كان يوجد في الطاسة وبعد ذلك نضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة من البابريكا والكمون ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ونستمر في خلط جميع المكونات مع بعضها ثم نضع عجة البيض في الصينية التي تم تجهيزها ونضعها في الفرن ونتركها لمدة عشرون دقيقة.

مكونات عجة البيض المصريةطريقة عمل عجة البيض المصرية