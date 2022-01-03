طريقة عمل القطايف في المنزل بسهولة في 3 دقائق

قد نشتاق إلى الحلوى التي تُصنع في بعض المناسبات فقط مثل الكنافة والقطايف، حيث يتم عملها فقط في شهر رمضان الكريم، ولكن لن ننتظر بعد اليوم سنتمكن من عمل كافة الحلوى التي نرغب بها دون الإنتظار، وذلك من خلال خطوات قادمة سنتمكن من عمل القطايف في المنزل بسهولة، ستتمكنون من تناول أشهى والذ قطايف قمتم بتناولها من قبل، تابعونا.

طريقة عمل القطايف في المنزل

بدلاً أن نضطر إلى شراء القطايف من الخارج سنتمكن من عملها في المنزل بسهولة ومن خلال مكونات بسيطة للغاية، وتأتي مكونات التحضير هكذا:

تحتاج إلى كوبان من الدقيق.

وحوالي كوب من الحليب.

كما أنه لا بد من إضافة حوالي نصف كوب من السميد.

كوب من الماء.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

الكاكاو الخام أو النوتيلا وذلك حسب الرغبة.

لتحضير الشربات كوب من السكر وكوب من الماء وملعقتين من عصير الليمون.

خطوات تحضير القطايف في المنزل

علينا الآن تحضير كافة مكونات القطايف في المنزل ومن ثم البدء في عملها كما نرغب من خلال الخطوات البسيطة القادمة، وتأتي هكذا: