وداعا للصلع والصلع الوراثي بوصفة العرق سوس والزيوت الطبيعية لنمو الشعر بطريقة صحية وسهلة وفي المنزل

الصلع لدي الرجال من أكثر الأشياء الغير مرغوب فيها والمزعجة جدا لهم، مما يضطرون إلى البحث عن زراعة الشعر، وننصح دائما بأن تكون طرق علاج الصلع بطريقة طبيعية وصحية وغير ضارة أو مؤثرة علي فروة الرأس والتي تتأثر بشكل كبير جدا من الطرق الكيميائية الضارة لأنها من المناطق الحساسة بالجسم، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة الصلع لدى الرجال مثل العوامل الوراثية، إضرابات الهرمونات، الضغوط العصبية، سوء التغدية، العدوى البكتيرية والفطرية لفروة الرأس، كما أن هناك العديد من الرجال يضطرون إلي الذهاب إلى عمليات زرع الشعر في مناطق الصلع، وعمليات زرع الشعر هذه من العمليات المكلفة جدا وباهظة الثمن، وكما أن هناك خطورة كبيرة عليك في حالة الذهاب الى تلك المراكز، لذلك فإننا ننصح دائما بعمل طريقتنا المذهلة لعلاج الصلع، ولكن باستخدام العديد من المكونات الطبيعية والتي تعمل على نمو وظهور الشعر بطريقة طبيعية وغير مكلفة.

وصفة العرق سوس للقضاء علي الصلع ومكوناتها

ونقدم لك عزيزي افضل واقوى وصفة لعلاج الصلع والتي تتميز بمكونات طبيعية وصحية، وننصح دائما بعدم الذهاب إلى مراكز زراعة الشعر ومراكز التجميل، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة الإنسان وذلك مثل فيروس كورونا الجديد، ونفضل استخدام وصفتنا المميزة والطبيعية في المنزل.

جذور عرق سوس.

ماء دافئ.

نحضر وعاء ونضع فيه كوب ماء دافئ، ونضيف إليه كمية مناسبة من جذور العرق سوس.

تنقع جذور العرق سوس لمدة نصف ساعة في الماء الدافئ.

نلاحظ وجود قشور تخرج من جذور العرق سوس نأخذها كشامبو ونغسل بها الرأس جيدا.

تكرر هذه العملية مرتين كل يوم صباحا ومساءا.

بعد مرور شهر أو أقل نلاحظ نمو الشعر ومع أستخدام الوصفة السحرية الجبارة نلاحظ اختفاء منطقة الصلع تماما من الرأس.

ملعقة صغيرة من زيت البصل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة زيت السمسم.

نصف ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

ونصف ملعقة صغيرة من زيت الخردل.

نأتي بطبق صغير ونضع فيه، زيت البصل مع زيت الزيتون مع زيت السمسم مع زيت القرنفل ومع زيت الخردل، وندمج كل هذه الزيوت الطبيعية مع بعضهما جيدا.

تدلك كل هذه الزيوت الطبيعية على الرأس لمدة عشر دقائق. تساعد عملية تدليك فروة الرأس على تنشيط الدورة الدموية لذلك نقوم بتدليكها لمدة عشر دقائق أو أكثر.

يوضع هذا الخليط على الرأس لمدة ثلاث ساعات، ثم نغسل الرأس بعد كل أستخدام.

نلاحظ نمو بصيلات الشعر بعد مرور أربعين يوما من أستخدام هذه الوصفة وتكرارها كل يوم صباحا.

المكوناتطريقة التحضيرخلطة الزيوت الطبيعية لنمو الشعر من الجذور المكوناتطريقة التحضير