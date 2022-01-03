عمل ألذ حلاوة طحينية في المنزل بكل سهولة ب 10 جنية بس هتعملي كمية كبيرة

يتناول الحلاوة الطحينية الكثير حول العالم، فهي تستخدم على الإفطار أو العشاء كطريقة مناسبة، كما هناك من يستخدمها كشيء حلو فقط وذلك نظراً لطعمها الجميل، كما هناك العديد من الأنواع سواءً كانت بالمكسرات أو الشيكولاتة أو غيره من الأنواع، ومعنا سنقدم طريقة عمل الطحينية في المنزل بسهولة من خلال بعض الخطوات، تابعونا إذا رغبتم في الإطلاع على الطريقة وتنفيذها.طريقة عمل الطحينية في المنزل
وداعًا لشراء الطحينية من الخارج من اليوم سنتمكن من عملها في المنزل بسهولة، فهي من الوصفات البسيطة ولا تحتاج إلى وقت على الإطلاق، وتأتي المكونات بهذا الشكل:
- تحتاج إلى حوالي كوب واحد كبير من الطحينة.
- بالإضافة إلى أنه لا بد من إضافة كوب واحد كبير من السكر البودرة.
- كوب واحد كبير من الحليب البودرة.
- كمية من المكسرات حسب الرغبة.
يمكن تحضير الحلاوة الطحينية دون الإضطرار إلى الشراء من الخارج بهذا الشكل:
- نأتي بوعاء مناسب لوضع المكونات معا من الطحينة والسكر والحليب ومن ثم تقليبهم جيداً.
- الاستمرار في التقليب وذلك حتى نحصل على قوام متماسك وعجينة مناسبة، ومن الممكن إضافة المكسرات من الفسدق أو الفول السوداني المطحون مع إعادة التقليب مرةً أخرى.
- وهكذا نكون قمنا بتحضيرها ولكن علينا تخزينها في علبة مناسبة مع وضع ورق الزبدة بداخل العلبة، ومن ثم تركها بالثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات كاملةً وذلك حتى تكون متماسكة.
- ويمكن استخدامها بعد ذلك بسهولة حيث يتم إخراجها بورق الزبدة ومن ثم تقطيعها حسب الرغبة.
- سيكون من الأفضل تحضيرها بالمنزل بدلاً من شرائها من الخارج فنحن لا نعلم اية مواد قد تكون متواجدة بداخلها.
- كما عملية التحضير لا تحتاج إلى وقت.
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يتناول الحلاوة الطحينية الكثير حول العالم، فهي تستخدم على الإفطار أو العشاء كطريقة مناسبة، كما هناك من يستخدمها كشيء حلو فقط وذلك نظراً لطعمها الجميل، كما هناك العديد من الأنواع سواءً كانت بالمكسرات أو الشيكولاتة أو غيره من الأنواع، ومعنا سنقدم طريقة عمل الطحينية في المنزل بسهولة من خلال بعض الخطوات، تابعونا إذا رغبتم في الإطلاع على الطريقة وتنفيذها.طريقة عمل الطحينية في المنزل
وداعًا لشراء الطحينية من الخارج من اليوم سنتمكن من عملها في المنزل بسهولة، فهي من الوصفات البسيطة ولا تحتاج إلى وقت على الإطلاق، وتأتي المكونات بهذا الشكل:
- تحتاج إلى حوالي كوب واحد كبير من الطحينة.
- بالإضافة إلى أنه لا بد من إضافة كوب واحد كبير من السكر البودرة.
- كوب واحد كبير من الحليب البودرة.
- كمية من المكسرات حسب الرغبة.
يمكن تحضير الحلاوة الطحينية دون الإضطرار إلى الشراء من الخارج بهذا الشكل:
- نأتي بوعاء مناسب لوضع المكونات معا من الطحينة والسكر والحليب ومن ثم تقليبهم جيداً.
- الاستمرار في التقليب وذلك حتى نحصل على قوام متماسك وعجينة مناسبة، ومن الممكن إضافة المكسرات من الفسدق أو الفول السوداني المطحون مع إعادة التقليب مرةً أخرى.
- وهكذا نكون قمنا بتحضيرها ولكن علينا تخزينها في علبة مناسبة مع وضع ورق الزبدة بداخل العلبة، ومن ثم تركها بالثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات كاملةً وذلك حتى تكون متماسكة.
- ويمكن استخدامها بعد ذلك بسهولة حيث يتم إخراجها بورق الزبدة ومن ثم تقطيعها حسب الرغبة.
- سيكون من الأفضل تحضيرها بالمنزل بدلاً من شرائها من الخارج فنحن لا نعلم اية مواد قد تكون متواجدة بداخلها.
- كما عملية التحضير لا تحتاج إلى وقت.