عمل ألذ حلاوة طحينية في المنزل بكل سهولة ب 10 جنية بس هتعملي كمية كبيرة

يتناول الحلاوة الطحينية الكثير حول العالم، فهي تستخدم على الإفطار أو العشاء كطريقة مناسبة، كما هناك من يستخدمها كشيء حلو فقط وذلك نظراً لطعمها الجميل، كما هناك العديد من الأنواع سواءً كانت بالمكسرات أو الشيكولاتة أو غيره من الأنواع، ومعنا سنقدم طريقة عمل الطحينية في المنزل بسهولة من خلال بعض الخطوات، تابعونا إذا رغبتم في الإطلاع على الطريقة وتنفيذها.

طريقة عمل الطحينية في المنزل

وداعًا لشراء الطحينية من الخارج من اليوم سنتمكن من عملها في المنزل بسهولة، فهي من الوصفات البسيطة ولا تحتاج إلى وقت على الإطلاق، وتأتي المكونات بهذا الشكل:

تحتاج إلى حوالي كوب واحد كبير من الطحينة.

بالإضافة إلى أنه لا بد من إضافة كوب واحد كبير من السكر البودرة.

كوب واحد كبير من الحليب البودرة.

كمية من المكسرات حسب الرغبة.

خطوات تحضير الطحينية في المنزل

يمكن تحضير الحلاوة الطحينية دون الإضطرار إلى الشراء من الخارج بهذا الشكل: