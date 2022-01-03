طريقة عمل السجق الاسكندراني بخلطة سحرية وطعم زي الجاهز ومضمون

في بعض الأوقات نحتاج للابتعاد عن الروتين في تناول الطعام وخاصة الأشخاص الذين يتناولون الدجاج واللحمة بكثرة والسجق هو الحل الأفضل في هذه الحالة، وهو عبارة عن وجبة صحية متكاملة بسبب وجود أنواع مختلفة من الخضروات في الطبق ويمكن عمله بطرق مختلفة ولكن نحن في هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل السجق الاسكندراني بكل بساطة فتابعونا.

طريقة عمل السجق الاسكندراني

المكونات:

كيلو سجق.

5 حبات فلفل رومي.

3 حبات بصل متوسطة الحجم.

ملح وفلفل أسود.

4 حبات طماطم.

القليل من الزيت.

2 ملعقة من الكاتشاب.

طريقة التحضير:

في البداية يجب أن نقوم بتقطيع السجق إلى حلقات ثم نرفع مقلاة على النار بها القليل من الزيت ونتركه حتى يسخن. نضع السجق ونشوح جيدا مع رشة من الملح والفلفل الأسود ونخفض النار لكي ينضج بدون إضافة أي نقط من الماء. يقطع البصل ويضاف إلى السجق مع الفلفل ونقلب لمدة 3 دقائق حتى يذبل البصل ثم الطماطم ونترك المكونات حتى تتجانس. بعد ذلك يضاف الكاتشاب والقليل من الماء ونترك السجق على النار لمدة 15 دقيقة حتى يتجانس ثم يقدم وهو ساخن. يمكن أيضا وضع السجق في سندوتشات فينو مع بطاطس محمرة ومخلل مشكل وبالهنا والشفا.

طريقة عمل سجق الشارع

المكونات:

كيلو سجق شرقي.

رأس ثوم مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

نصف كيلو طماطم مقطعة مكعبات.

ربع كيلو بصل مفروم.

ربع كيلو فلفل حار مفروم.

طريقة التحضير:

نرفع مقلاة على النار ونضيف إليها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن ثم نضع السجق ونقلب لمدة دقيقة. يضاف البصل ونقلب حتى يصفر مع الثوم والفلفل الحار والملح والفلفل الأسود وإضافة مكعبات الطماطم ونقلب. نترك السجق على النار لكي ينضج ثم يوضع في سندوتشات ويقدم مع مخلل وطبق شيبسي وبالهنا والشفا.

طريقة عمل السجق الشرقى

المكونات:

نصف كيلو سجق.

بصلة كبيرة.

2 حبة طماطم.

3 قرون فلفل حامي.

2 فص ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود.

بهارات.

زيت.

كزبرة جافة.

طريقة التحضير:

نضع مقلاة كبيرة على النار بها القليل من الزيت ثم يضاف البصل مع الثوم ونقلب لمدة دقيقة مع الطماطم. نترك المكونات قليلا حتى تأخذ من طعم بعض ثم يوضع السجق المقطع ونترك المكونات لكي ينضج السجق. بعد ذلك نضع الملح والفلفل الأسود مع البهارات ونقلب لمدة عدة دقائق ثم يقدم مع خبز بلدي وسلطة ومخلل.

يحتوي على نسبة عالية من البروتين وبالتالي يساهم في بناء الخلايا وإصلاحها ويساهم أيضا في مكافحة العدوى ويحافظ على السوائل داخل الجسم ويمنع الإصابة بالجلطات.

يوجد بالسجق نسبة عالية من فيتامين ب 12 وهذا الفيتامين معروف بفوائدة المذهلة للأعصاب ويقي أيضا من الإصابة ببعض الأمراض لأنه يقوم بتكوين خلايا الدم الحمراء.

فوائد السجق للصحة