طريقة تحضير كريم التبييض الفوري من النشا والليمون للتبييض وتوحيد لون الجلد والتخلص من البقع الداكنة

دائما ما تبحث العديد من السيدات عن طرق طبيعية من أجل تفتيح البشرة حيث يرغبون دائما من استخدام المكونات الطبيعية التي تساعد على التفتيح بعيد عن المستحضرات التجميل التي تسبب العديد من الأضرار على المدي البعيد، ومن بينها كريم النشا والليمون الذي يعمل بصورة كبيرة للغاية على إعادة نضارة البشرة كما يزيد ايضا من حيوية البشرة ويساعدك في التخلي من آثار الحبوب والبقع السوداء كما يقضي هذا الكريم على الهالات السوداء ايضا وجميع البكتريا التي تتعرض لها البشرة كما يجب الإشارة أنه من أهم مميزات المكونات الطبيعية أنها غير مكلفة تماما.

المكونات:

وحوالي خمس حبات من الليمون.

بالإضافة إلى حوالي ملعقتين كبيرتين نشا.

حوالي نصف كوب ماء.

في البداية يجب أن يتم تقطيع الليمون بدون تقشير ثم يتم وضع ماء في وعاء على نار متوسطة حتى يصبح الليمون طري تماما.

حيث أنه يتم وضع الليمون في كبة ويطحن حتى يصبح ناعم تماما.

كما أنه يجب أن يتم احضار طبق مناسب نضع فيه النشا ونضع فيه خليك الليمون ثم نقوم بوضع نصف كوب من الماء ويتم وضع هذا الخليط على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب على نحصل على مزيج كريمي.

والخطوة التالية يتم وضع هذا الخليط في الثلاجة لمدة ١٠ دقائق حتى يتماسك.

حيث أنه يتم غسل المنطقة التي ترغبين في تفتيحها.

يتم وضع الكريم عليها ونتركها لمدة عشرين دقيقة.

والخطوة الأخيرة التي لا بد أن ننبه عليه أنه يمكنكم استخدام هذا الكريم مرتين في الأسبوع عند الانتظام على هو الكريم سوف تحصلين على نتائج رائعة، ولكن لا يد أن يتم غسل الوجه جيدا.

تبحث العديد من النساء عن طرق تبييض طبيعية لأنهن يرغبن دائمًا في استخدام المكونات الطبيعية التي تساعد في التبييض والابتعاد عن مستحضرات التجميل التي تسبب العديد من الأضرار طويلة المدى بما في ذلك النشا وكريم الليمون والتي تعتبر فعالة جدًا في إنعاش البشرة كما يمكن أن يزيد من حيوية البشرة ويساعدك على التخلص من آثار الحبوب والبقع الداكنة يمكن لهذا الكريم أيضًا القضاء على الهالات السوداء وجميع البكتيريا التي تتلامس مع الجلد وتجدر الإشارة إلى أن من أهم خصائص المكون الطبيعي أنها رخيصة الثمن تمامًا.

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