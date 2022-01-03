طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاته بطعم المحلات الجاهزة وبدون استخدام الفرن

طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاته، هي عبارة عن حلوي مميزة تتكون من طبقات يتم تقديمها في كل محلات الحلويات الجاهزة في أنحاء العالم حيث يرجع أصلها إلى بلاد اليونان ومنه انتشرت في كل دول العالم ولها محبين وعشاق كثيرون وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاته بطعم لذيذ ومن غير استخدام الفرن.

طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاته بطعم المحلات الجاهزة

للتشيز كيك طرق تحضير متعددة وتختلف الطريقة من بلد إلى آخر وهناك أساسيا يتفق عليها الجميع وفي هذا المقال سنشرح لكم وصفة عمل تشيز كيك الشوكولاته.

350 جرام من البسكويت.

ربع جرام من الشوكولاته.

نصف جرام من الجبنه الكريمي.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر البودر.

نصف كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من القشطة.

علبة كريم شانتيه بنكهة الشوكولاته.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

المكونات

( للوجه)

250 جرام من الشوكولاته.

ملعقتان كبيرتان من القشطة.

نقوم بوضع البسكويت في الكبة ونضيف إليه نصف كوب من الزبدة المذابة وملعقتان كبيرتان من الحليب ثم نقوم بتشغيل الكبة وفرم المكونات مع بعضها. نضع الجبنه الكريمي ونضيف إليها السكر ثم القشطة وباقي كوب الحليب المتبقي ثم نضيف الكريم شانتيه وملعقة الكاكاو ونخفق كل المكونات مع بعضها ثم نضع الجيلاتين في نصف كوب الماء ونذوبها معاً في حمام ماء ساخن ثم نضيفهم على الخليط السابق ونرجع ونخفق كل المكونات مع بعضها ثم نقوم بإذابة الشوكولاته وإضافتها للخليط ونرجع ونخفق كل المكونات مع بعضها البعض جيداً. نحضر صينية تشيز كيك مقاس 28 ونقوم بسكب البسكويت الموجود في الكبة ونفرده في الصينية بشكل متساوي بعدها نضيف فوقه الخليط المخفوق سابقاً ونفرده بالتساوي ثم ندخله الثلاجة. في إناء على النار نفرغ به ملعقتان كبيرتان من القشطة ونتركها على نار هادئة ثم نضيف إليها الشوكولاته ونقلب حتي تذوب الشوكولاته تماماً ثم نرفعها من على النار ونتركها جانباً حتي تهدأ تماماً. نخرج التشيز كيك من الثلاجة ونسكب عليه مزيج الشوكولاته مع القشطة وندخله الثلاجة ونتركه لمدة ليلة كاملة.

طريقة التحضير