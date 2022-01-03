طريقة عمل الكيك الأسفنجي بالمنزل هشة وخفيفة جدا و الطعم رائع و بمكونات اقتصادية ناجحة ١٠٠٪

تعتبر الكيكة من الحلويات اللذيذة جدا ويمكن أن نحضرها في المنزل بكل سهولة فطريقة تخضيرها تكون سهلة للغاية لا تحتاج إلى مجهود ولا إلى وقت ومكوناتها توجد في كل منزل لذلك سوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالزبادي .الكيكة الإسفنجية بالزبادي
تكون الكيكة من الحلويات المغذية ويعشقها الكثير من الناس والأطفال فهي مغذية جدا وذلك لما تحتويها من مكونات فأن مكوناتها سهلة وبسيطة للغاية سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:
- ٦ عدد من البيض.
- حيث أنه تحتاج إلى إضافة حوالى كوب زبادي كبير.
- ٢ كيس بيكنج بودر.
- وحوالي كيس فانيليا.
- بالإضافة إلى ربع كوب زيت.
- نصف ملعقة زبدة.
- كوب ونصف سكر.
- ٣كوب دقيق.
يتم تحضير الكيكة في المنزل بكل سهولة فهي لا تحتاج إلى وقت كثير أنما هي بضعة دقائق وتصبح جاهزة وطريقة التحضير تكون وفقا للمكونات السابقة وطريقة تحضيرها هي:-
- نحضر وعاء.
- نضع به البيض ونقوم بخفقه بواسطة المضرب الكهربائي.
- نضع الفانيليا مع التقليب.
- نضع الزيت مع الزبادي ونستمر في عملية الخفق.
- نضع السكر ونستمر في الضرب حتى تتجانس المكونات.
- نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر ونضعه على الخليط السائل.
- نستمر بضرب المكونات بواسطة المضرب الكهربائي.
- نحضر صنية متوسطة ونقوم بدهنها بواسطة السمن.
- نضع الخليط في الصنية ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- توضع الصنية في الفرن لمدة ٤٥ دقيقة حتى تمام السواء.
- وبعد تمام السواء نخرجها ونغمس بها شوكة حتى نتأكد من نضجها وبعد ذلك نقوم بقلبها وتقطيعها بواسطة سكين.
- نقدم لأفراد الأسرة في أطباق وبالهناء والشفاء.
- تعتبر الكيك من أشهى الحلويات ويمكن صنعها بسهولة في المنزل طريقة التحضير بسيطة للغاية فهي لا تتطلب الكثير من الجهد والوقت فلكل عائلة مكوناتها لذلك سنستخدم هذه المقالة لنقدم لك قائمة بكيفية صنع كعكة الزبادي الإسفنجية.
- الكيك من الحلويات المغذية التي يحبها الكثير من الناس والأطفال لأن مكوناتها مغذية للغاية.
- من السهل صنع الكعكة في المنزل ولا تستغرق الكثير من الوقت فهي جاهزة في غضون بضع دقائق.
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تعتبر الكيكة من الحلويات اللذيذة جدا ويمكن أن نحضرها في المنزل بكل سهولة فطريقة تخضيرها تكون سهلة للغاية لا تحتاج إلى مجهود ولا إلى وقت ومكوناتها توجد في كل منزل لذلك سوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالزبادي .الكيكة الإسفنجية بالزبادي
تكون الكيكة من الحلويات المغذية ويعشقها الكثير من الناس والأطفال فهي مغذية جدا وذلك لما تحتويها من مكونات فأن مكوناتها سهلة وبسيطة للغاية سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:
- ٦ عدد من البيض.
- حيث أنه تحتاج إلى إضافة حوالى كوب زبادي كبير.
- ٢ كيس بيكنج بودر.
- وحوالي كيس فانيليا.
- بالإضافة إلى ربع كوب زيت.
- نصف ملعقة زبدة.
- كوب ونصف سكر.
- ٣كوب دقيق.
يتم تحضير الكيكة في المنزل بكل سهولة فهي لا تحتاج إلى وقت كثير أنما هي بضعة دقائق وتصبح جاهزة وطريقة التحضير تكون وفقا للمكونات السابقة وطريقة تحضيرها هي:-
- نحضر وعاء.
- نضع به البيض ونقوم بخفقه بواسطة المضرب الكهربائي.
- نضع الفانيليا مع التقليب.
- نضع الزيت مع الزبادي ونستمر في عملية الخفق.
- نضع السكر ونستمر في الضرب حتى تتجانس المكونات.
- نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر ونضعه على الخليط السائل.
- نستمر بضرب المكونات بواسطة المضرب الكهربائي.
- نحضر صنية متوسطة ونقوم بدهنها بواسطة السمن.
- نضع الخليط في الصنية ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- توضع الصنية في الفرن لمدة ٤٥ دقيقة حتى تمام السواء.
- وبعد تمام السواء نخرجها ونغمس بها شوكة حتى نتأكد من نضجها وبعد ذلك نقوم بقلبها وتقطيعها بواسطة سكين.
- نقدم لأفراد الأسرة في أطباق وبالهناء والشفاء.
- تعتبر الكيك من أشهى الحلويات ويمكن صنعها بسهولة في المنزل طريقة التحضير بسيطة للغاية فهي لا تتطلب الكثير من الجهد والوقت فلكل عائلة مكوناتها لذلك سنستخدم هذه المقالة لنقدم لك قائمة بكيفية صنع كعكة الزبادي الإسفنجية.
- الكيك من الحلويات المغذية التي يحبها الكثير من الناس والأطفال لأن مكوناتها مغذية للغاية.
- من السهل صنع الكعكة في المنزل ولا تستغرق الكثير من الوقت فهي جاهزة في غضون بضع دقائق.