طريقة عمل الكيك الأسفنجي بالمنزل هشة وخفيفة جدا و الطعم رائع و بمكونات اقتصادية ناجحة ١٠٠٪

تعتبر الكيكة من الحلويات اللذيذة جدا ويمكن أن نحضرها في المنزل بكل سهولة فطريقة تخضيرها تكون سهلة للغاية لا تحتاج إلى مجهود ولا إلى وقت ومكوناتها توجد في كل منزل لذلك سوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالزبادي .

تكون الكيكة من الحلويات المغذية ويعشقها الكثير من الناس والأطفال فهي مغذية جدا وذلك لما تحتويها من مكونات فأن مكوناتها سهلة وبسيطة للغاية سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

٦ عدد من البيض.

حيث أنه تحتاج إلى إضافة حوالى كوب زبادي كبير.

٢ كيس بيكنج بودر.

وحوالي كيس فانيليا.

بالإضافة إلى ربع كوب زيت.

نصف ملعقة زبدة.

كوب ونصف سكر.

٣كوب دقيق.

يتم تحضير الكيكة في المنزل بكل سهولة فهي لا تحتاج إلى وقت كثير أنما هي بضعة دقائق وتصبح جاهزة وطريقة التحضير تكون وفقا للمكونات السابقة وطريقة تحضيرها هي:-