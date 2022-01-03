طريقة عمل العيش الفينو في المنزل بمكونات بسيطة والطعم شهي ولذيذ جربوه ومش حتندموا

نحتاج يوميا إلى العيش وخاصة الفينو في أوقات الدراسة وفي بعض الأوقات يصعب على الأمهات شرائه يوميا لعدة أسباب ومنها عدم القدرة على الخروج برة المنزل في الشتاء كثيرا، ويمكنك عمل العيش الفينو بكل سهولة من بيتك وبمكونات صحية ومضمونة وغير مكلفة والطعم أحلى من الجاهز تابعي المقال للتعرف على باقي التفاصيل.طريقة عمل العيش الفينو
المكونات:
- 4 كوب دقيق.
- كوب وربع ماء دافئ.
- عبوة خميرة فورية.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة ملح.
- 2 ملعقة من الزيت.
طريقة التحضير:
- نحضر ربع كوب من الماء الدافئ ونضع بداخله الخميرة مع السكر ونقلب حتى تذوب المكونات ثم توضع جانبا لكي تتفاعل.
- في وعاء كبير نضع 3 أكواب من الدقيق مع السكر والملح ونقلب ثم يضاف الزيت مع خليط الخميرة ونبدأ بالعجن باليد.
- نصب الماء بشكل تدريجي مع الاستمرار في العجن للحصول على عجينة متماسكة وناعمة بعد ذلك نضعها على سطح صلب.
- ونستمر في العجن لمدة 10 دقائق ونضعها في وعاء مدهون بالزيت ونتركها جانبا حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- نقوم بعمل كرات من العجينة ونلف على شكل رول ويرص على صينية الخبز ويوضع جانبا حتى يتضاعف حجمه.
- ندخل العيش إلى فرن ساخن حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي ثم يوضع في فوطة نظيفة وجافة ويحفظ في أكياس وبالهنا والشفا.
المكونات:
- 4 أكواب من الدقيق.
- كوب ونصف حليب سائل.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.
- بياض بيضة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ربع كوب زيت.
- صفار بيضة.
طريقة التحضير:
- بولة كبيرة نضع بداخلها كوب وربع من الحليب السائل الدافئ مع الخميرة والسكر وكوب من الدقيق ونقلب جيدا للحصول على مزيج متجانس.
- نترك الخليط جانبا ويوضع لمدة 10 دقائق في وعاء أخر نضيف بياض البيض مع باقي كمية الدقيق والملح والزيت ونعجن.
- نعجن جميع المكونات مع بعض للحصول على عجينة متماسكةثم ندهن الوجه بالزيت ونضعها جانبا لمدة ساعة حتى تختمر.
- نقوم بعمل كرات صغيرة ونضعها على سطح مرشوش بالدقيق ثم تفرد بالنشابة وتلف على هيئة رول ويرص في الصينية.
- واحرصي على أن تكون الصينية مغلفة بورق زبدة نكرر هذه الخطوة حتى انتهاء الكمية نترك العيش جانبا حتى يتضاعف حجمه.
- وعاء صغير نخفق صفار البيض مع كمية مناسبة من الحليب وندهن وجه الخبز ويوضع في فرن ساخن حتى ينضج.
الوسوم
نحتاج يوميا إلى العيش وخاصة الفينو في أوقات الدراسة وفي بعض الأوقات يصعب على الأمهات شرائه يوميا لعدة أسباب ومنها عدم القدرة على الخروج برة المنزل في الشتاء كثيرا، ويمكنك عمل العيش الفينو بكل سهولة من بيتك وبمكونات صحية ومضمونة وغير مكلفة والطعم أحلى من الجاهز تابعي المقال للتعرف على باقي التفاصيل.طريقة عمل العيش الفينو
المكونات:
- 4 كوب دقيق.
- كوب وربع ماء دافئ.
- عبوة خميرة فورية.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة ملح.
- 2 ملعقة من الزيت.
طريقة التحضير:
- نحضر ربع كوب من الماء الدافئ ونضع بداخله الخميرة مع السكر ونقلب حتى تذوب المكونات ثم توضع جانبا لكي تتفاعل.
- في وعاء كبير نضع 3 أكواب من الدقيق مع السكر والملح ونقلب ثم يضاف الزيت مع خليط الخميرة ونبدأ بالعجن باليد.
- نصب الماء بشكل تدريجي مع الاستمرار في العجن للحصول على عجينة متماسكة وناعمة بعد ذلك نضعها على سطح صلب.
- ونستمر في العجن لمدة 10 دقائق ونضعها في وعاء مدهون بالزيت ونتركها جانبا حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- نقوم بعمل كرات من العجينة ونلف على شكل رول ويرص على صينية الخبز ويوضع جانبا حتى يتضاعف حجمه.
- ندخل العيش إلى فرن ساخن حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي ثم يوضع في فوطة نظيفة وجافة ويحفظ في أكياس وبالهنا والشفا.
المكونات:
- 4 أكواب من الدقيق.
- كوب ونصف حليب سائل.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.
- بياض بيضة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ربع كوب زيت.
- صفار بيضة.
طريقة التحضير:
- بولة كبيرة نضع بداخلها كوب وربع من الحليب السائل الدافئ مع الخميرة والسكر وكوب من الدقيق ونقلب جيدا للحصول على مزيج متجانس.
- نترك الخليط جانبا ويوضع لمدة 10 دقائق في وعاء أخر نضيف بياض البيض مع باقي كمية الدقيق والملح والزيت ونعجن.
- نعجن جميع المكونات مع بعض للحصول على عجينة متماسكةثم ندهن الوجه بالزيت ونضعها جانبا لمدة ساعة حتى تختمر.
- نقوم بعمل كرات صغيرة ونضعها على سطح مرشوش بالدقيق ثم تفرد بالنشابة وتلف على هيئة رول ويرص في الصينية.
- واحرصي على أن تكون الصينية مغلفة بورق زبدة نكرر هذه الخطوة حتى انتهاء الكمية نترك العيش جانبا حتى يتضاعف حجمه.
- وعاء صغير نخفق صفار البيض مع كمية مناسبة من الحليب وندهن وجه الخبز ويوضع في فرن ساخن حتى ينضج.