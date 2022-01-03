المشروب الصاروخي.. لبان الدكر لتخسيس الكرش والجسم والجناب خلال اسبوع بدون أدوية

لبان الذكر من المكونات الطبيعية التي أصبحت تستخدم بشكل كبير في العديد من الخلطات والوصفات الآن وذلك لأنها تحتوي على العديد من الفوائد وفي نفس الوقت يمكن أن نستخدم لبان الذكر في العديد من الخلطات التي نستخدمها لحل الكثير من مشاكل الجسم الصحية فهناك طريقة يمكن من خلالها الحصول على فوائد لبان الذكر والاستفادة منها وهناك أشخاص يقومون بتناول لبان الذكر و الحصول على الفوائد التي يحتوي عليها ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث بشكل خاص عن طريقة الحصول على فوائد لبان الذكر للتخسيس والتخلص من الدهون الموجودة في البطن كما سنذكر الطريقة التي يعمل بها على شد الجسم التخلص من الترهلات ويحتوي على العديد من الفوائد الأخرى للجسم والصحة ومن خلال هذا المقال سنتحدث ‏عن طريقة إعداده.

مكونات وصفة لبان الذكر للتخسيس.

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها لإعداد خلطة تخسيس لبان الذكروالطريقه التي يجب علينا اتباعها والمكونات هي:

ملعقتين من مسحوق لبان الذكر.

1\2‬ لتر من الماء.‬

وفيما يلي طريقة إعداد هذه الخليط:

أولا نضع كمية من الماء على النار وننتظر حتى تصل إلى مرحلة الغليان بعد ذلك نضيف للماء ملعقتين من لبان الذكر ثم نقوم بتغطية الخليط ونتركه ليلة كاملة

بعد ذلك نقوم بالصباح بتناول هذا المشروب قبل تناول الفطور مباشرة ويجب ‏ اتباع هذا المشروب لمدة أسبوع كامل مع تناوله بشكل يومي حتى نحصل على الفوائد التي يحتوي عليها بالإضافة إلى ممارسة الرياضة يوميا ويمكن أيضا مضغ لبان الذكر يوميًا.

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فوائد اللبان الذكر للتخسيس

يمكن الحصول عليها من خلال لبان الذكر للتخسيس وهذه الفوائد هي: