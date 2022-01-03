أعملي بسكويت الكاكاو المقرمش الدايب بمقادير غير مكلفة وطعم ألذ من المحلات

يشكل البسكويت بالكاكاو هو من أهم أطباق الحلوي التي تكون خفيفة في مذاقها ونتناولها بشكل دائم، ويمكننا تناوله في اي وقت نريد تناوله بجوار اي عصائر او يمكن نتناولها في الكثير من المناسبات، والبسكويت له أشكال عديدة يمكن إعدادها بشكل سهل وسريع وكل شكل له مذاق خاص ومختلف منها بسكويت بالفانيليا البسكويت بالكاكاو البسكويت بالبرتقال وكل شكل من البسكويت له مذاق مختلف.

كوب واحد من الزبدة الباردة.

كوب واحد من السكر البودر.

كوب من بودرة الكاكاو السادة.

حبة واحدة من صفار البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

حبة من بياض البيض اللازم للتزيين البسكويت.

ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

ملعقة كبيرة من الشوكولاتة السائلة.

نجهز الفرن قبل البدء في إعداد البسكويت فنسخين الفرن علي درجة حرارة متوسطة علي 180 درجة مئوية.

ونستخدم بالمضرب الكهربائي و نضع في وعاء كبير كوب واحد من الزبدة الطرية ثم نضيف عليه كوب من السكر البودر وصفار البيض ونضع عليهم كوب من بودرة الكاكاو وملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة ونضربهم مع بعض حتي يصبح الخليط هشة.

ونضيف علي الخليط كوب ونصف من الدقيق الأبيض ورشة ملح صغيرة ونستمر في عجنها مع بعض حتي يتم امتزاجهم.

نستخدم ورق الزبدة و نضع طبقة من عجينة البسكويت عليه ثم نضع ورق الزبدة ونضع عليها طبقة اخري من العجين حتي ننتهي من عجينة البسكويت.

ونستخدم النشابة في فرد البسكويت حتي يتكون طبقة سميكة.

نقطع البسكويت الي قطع صغيرة بااشكال مختلفة من البسكويت باستخدام القطاعية.

ناتي بصينية وندهنها بقليل من الزبدة ونبدا في رص البسكويت بالصينية علي مسافات فيما بينهم.

ندخل صينية البسكويت في الفرن علي الرف المتوسط منه ونتركها لمدة 20 دقيقة حتي يتم نضجه.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتي تبرد.

نضع في بولة صغيرة ملعقة كبيرة من الشوكولاتة لتزين البسكويت ونضع كل بسكوته علي حدي لغمسها في الشيكولاته حتي ننتهي من كمية البسكويت.

مكونات عمل بسكويت الكاكاوطريقة التحضير

نجد أن الكثير من وخاصة في فصل الشتاء يتناول وجبات سريعة وذلك لشعوره بالجوع دائما، فتقوم ربة المنزل بشكل دائم و اعداد المعجنات أو الحلويات ومن الحلويات التي تكون خفيفة جدا في تناولها وسهلة هو بسكويت الكاكاو، تعتاد ربة المنزل علي القيام بعمل البسكويت ويكون ذات مذاق جميل يمكن تناوله بين الوجبات أو كوجبة الافطار والعشاء.