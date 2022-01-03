اعمل اللانشون في البيت وفرحي اولادك صحي ولذيذ واحلى من الجاهز

اللانشون من أنواع المصنعات التي يحبها الأطفال وتخاف الأمهات على أطفالها من تناوله بكثرة بسبب عدم معرفة طريقة التصنيع وأيضا المواد الحافظة ومدي صحة اللحوم المستخدمة لعمله، والآن يمكنك عمله في البيت بطريقة صحية ومضمونة 100% وهذا ما نقدمه لكم اليوم تابعي معانا المقال للتعرف على المكونات بالتفاصيل.

طريقة عمل اللانشون في البيت

المكونات :

كوب من الدقيق.

4 مكعبات مرقة لحم.

6 بيضات.

كوب زيت.

بصل بودرة.

5 مكعبات جبنة كريمي.

ثوم بودرة.

بابريكا حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الحبهان المطحون.

لون طعام أحمر.

طريقة التحضير:

في وعاء الخلاط نضع الدقيق مع البيض والجبنة ثم نضيف مكعبات المرقة مع الزيت ونضرب المكونات حتى تمتزج. بعد ذلك تضاف البابريكا مع الحبهان والبصل والثوم البودرة وأيضا اللون الأحمر ونشغل مرة أخرى ونخلط المكونات للحصول على قوام متجانس. نصب الخليط في كيس حراري ويلف على شكل أسطواني وعلى النار نرفع وعاء مملوء بالماء حتى الغليان ونضع الكيس بداخلها. يترك لمدة ساعة وربع على النار لكي ينضج ثم يرفع ويوضع جانبا لكي يبرد وبعد ذلك يقطع ويقدم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل اللانشون بالفراخ

المكونات:

2 صدر دجاج مخلي من العظم والدهن.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة سماق.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة شطة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

نحضر الكبة الكهربائية ونضع بداخلها صدور الدجاج المقطعة بعد غسلها وتجفيفها جيدا ثم تضاف باقي المكونات السابقة. نخفق المكونات للحصول على عجينة ناعمة ثم نحضر قوالب سليكون ونفرد طبقة رقيقة من اللانشون ثم نضع ورقة زبدة على الخليط مباشرة. يوضع اللانشون في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة ثم نزيل اللانشون بعد خروجه من الفرن مباشرة. إذا تم وضعها في صينية كبيرة بدل القوالب يمكنك لفه على شكل رول ويحفظ في الثلاجة عدة ساعات والآن أصبح اللانشون جاهز للتقديم.

طريقة عمل اللانشون باللحمة

المكونات:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

2 بيضة.

ملعقة عسل أبيض.

ربع كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

4 قطع جبنة مثلثات.

ملح وفلفل أسود.

ثوم وبصل بودرة.

لون أحمر صحي.

جوزة الطيب وحبهان.

زيتون أخضر.

رشة كزبرة جافة.

طريقة التحضير: