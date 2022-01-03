تطويل الشعر بسرعة الصاروخ من الاستعمال الأول وعلاج جميع مشاكل الشعر في أول أسبوع

كيفية تطويل الشعر بسرعة، الشعر الطويل من أهم المشاكل التي يعاني منها الإنسان وخاصة النساء مشكلات الشعر، فشعر المرأة من أحد أولوياتها لإظهار جمالها، ومنذ القدم والمرأة تستخدم الحلول الطبيعية لمعالجة مشاكل الشعر، فالملكة كليوباترا أول من صنعت خلطات طبيعية لإطالة الشعر، وعرف قديما أن النساء الجميلات هن من لديهن شعر طويل، ولكن الشعر الطويل أكثر عرضة للتقصف والتشابك أكثر من الشعر القصير، لذلك يجب أن نعتني بالشعر جيدا للحفاظ عليه من تلك الأعراض.

تطويل الشعر بسرعة

كثير من النساء ينفقن أموال كثيرة علي منتجات لإطالة الشعر، وأحيانا لا توجد نتيجة فعالة، فالحل بسيط وسهل جدا فقط هو إتباع نظام غذائي صحي و متكامل، يحتوي على البروتين والزيوت الطبيعية التي يجتاحها الشعر لتغذيته و تقويته، تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند يحتوي على فيتامينات ومغذيات أساسية للعناية بالشعر، فقط تدليك فروة الرأس جيدا بزيت جوز الهند، يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الرأس، مما يؤدي إلى تحريك الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس، وتدليك فروة الرأس يعمل على الاسترخاء، فيساعد على نمو الشعر وجعله طويلا وقويا، ويمنع سقوطه.

قص أطراف الشعر بانتظام لتطويل الشعر

وللمحافظة على صحة شعرك وتقويته، يجب قص أطرافه باستمرار لأن أطراف الشعر المتقصفة والتالفة تمنع نمو الشعر، لأنها تمتص غذاء الشعر، لذلك يجب قص أطراف الشعر بطريقة مستمرة للحفاظ على شعرك من التلف.

عدم غسيل الشعر بشكل مبالغ فيه

فروة الرأس تمد الشعر بالغذاء وتحافظ على رطوبته، وذلك من خلال الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس، لذلك يجب ألا تغسلي شعرك يوميا للحفاظ على هذه الزيوت الطبيعية التي تغذي الشعر بالكامل، وعند غسلها بالشامبو فسوف تتعرض فروة الرأس للجفاف ويفقدها هذه الزيوت الطبيعية الغنية بالغذاء المتكامل في الشعر، وينصح بغسله مرتين فقط في الأسبوع حتى تحافظي على نمو شعرك بشكل صحي وطبيعي،

التقليل من التوتر لتطويل الشعر

العوامل الفسيولوجية والنفسية تؤثر سلبيا على صحة الشعر وتمنع نموه بشكل كامل وسليم فيجب الابتعاد عن التوتر نهائيا، إذا كنت تهتمين بشعرك أن يبدو صحيا فإن الحالة النفسية والتوتر هما السبب، فيجب الابتعاد عن التوتر حتى تحصلي على شعر طويل وناعم،

تغيير وسائد النوم

الحرير من الأقمشة الناعمة التي تقلل من اشتباك الشعر بها، لأنها أقل احتكاك بالشعر عن الأقمشة الأخري، والأقمشة الحريرية تحمي الشعر من التساقط لأنها ناعمة جدا فلذلك يجب تغيير الوسائد القطنية إلى أغطية الحرير، حتى تحافظي على شعرك وينمو بطريقة صحيحة ويكون ناعم وغير متشابك.

المكملات الغذائية لتطويل الشعر

النساء اللائي يرغبن في الحصول على شعر قوي وطويل، تستخدم المكملات الغذائية مثل الفيتامينات أو أقراص البيوتين، فهذه المكملات الغذائية تعمل على غذاء الشعر وتجعله ينمو بشكل طبيعي، لأن هذه المكملات تكمل لكى الغذاء الصحي المتكامل الذي يحتجاه الجسم، وأيضا الشعر، فيجب أخذ المكمل الغذائي مرة يوميا حتى تحصلي على شعر قوي وصحي للغاية،

شرب الماء لتطويل الشعر

إن قلة شرب الماء بالجسم تؤدي إلى تلف الشعر وجفافه، لأن الماء يطرد السموم الموجودة في الجسم ويحافظ على رطوبة الشعر، والشعر يعتمد بشكل أساسي على باقي أعضاء الجسم، لذلك يجب طرد السموم من الجسم نهائيا حتى يتغذى الشعر جيدا، وتحافظي على رطوبته، اشربي الماء بكمية كبيرة حتى تحصلي على شعر قوي صحي وطويل أيضا للحفاظ على صحتك.