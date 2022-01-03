لو عندك عزومة اعملي البط بالطريقة دي طعم لذيذ وشهي حتنبهري من النتيجة

يعتبر البط من الأطباق الرئيسية التي تقدم على الموائد في العزومات وتوجد طرق كثيرة لعمله ومنها البط المحشي أو المسلوق أو بالخلطة أو بالبرتقال ولكل طريقة طعم ومذاق مختلف، وهو يحتوي على عناصر غذائية هامة لصحة الجسم ومنها البروتين ولذلك نحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل البط بكل سهولة في البيت بطعم أول مرة تدوقيه.طريقة عمل البط
المكونات:
- بط بلدي.
- ملح.
- ليمون.
- دقيق.
- 2 حبة بصل مفروم.
- فلفل أسود.
- حبهان مطحون.
- مستكة.
- حبة جزر.
- 2 عود كرفس.
- حبة طماطم مقطعة.
طريقة التحضير:
- نغسل البط بالدقيق والملح والليمون للتخلص من أي رائحة زفارة ثم يشطف جيدا تحت الماء الجاري ويوضع جانبا في مصفاة.
- على النار نرفع وعاء كبير مملوء بالماء ونضيف إليه الملح مع الفلفل الأسود والبصل والطماطم المقطعة والكرفس والجزر.
- وأيضا المستكة والحبهان مع البط ويمكن أيضا أن نقوم بحشو البط من الداخل ببصلة مفرومة مع بعض البهارات السابقة.
- نتركها تغلي على النار لمدة 15 دقيقة ثم نخفض النار ونتركها حتى تنضج تماما ثم ترفع وتوضع في صينية الفرن.
- بولة صغيرة نضع بها 2 ملعقة من الصلصة مع ملعقة من العسل ورشة من الملح والفلفل الأسود وكمية قليلة من الزيت.
- ندهن البط بهذا الخليط من جميع الجوانب ويوضع في فرن ساخن حتى يحمر ويقدم مع أرز بالمكسرات وبالهنا والشفا.
المكونات:
- بطة بلدي.
- كوب كرفس مقطع.
- حبة بصل مقطعة شرائح.
- حبة طماطم مقطعة مكعبات.
- جزرة متوسطة مقطع مكعبات.
- كوب عصير برتقال.
- ملح وفلفل أسود.
طريقة التحضير:
- بعد غسل البط وتنظيفه جيدا في وعاء أخر نضع الكرفس المقطع مع الجزر المبشور والبصل والطماطم المبشورة مع عصير البرتقال.
- ويضاف أيضا الملح والفلفل الأسود ونقلب جيدا نقوم بفتح صدر البطة بالسكين وبين الجلد ونضع هذه الحشوة في جميع الفتحات ومنطقة البطن أيضا.
- صينية كبيرة نضع بداخلها البصل المقطع مع الجزر والطماطم والكرفس مع الملح والفلفل الأسود ثم تضاف البطة فوق الخضار.
- نغلف الصينية بورق الألومنيوم وتوضع في فرن ساخن لمدة ساعة ونصف حتى تنضج ثم نرفع الفويل وفي بولة صغيرة.
- نضع ملعقة من العسل مع كمية مناسبة من عصير البرتقال وندهن البطة ونتركها تحت الشواية ثم تقدم وبالهنا والشفا.
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يعتبر البط من الأطباق الرئيسية التي تقدم على الموائد في العزومات وتوجد طرق كثيرة لعمله ومنها البط المحشي أو المسلوق أو بالخلطة أو بالبرتقال ولكل طريقة طعم ومذاق مختلف، وهو يحتوي على عناصر غذائية هامة لصحة الجسم ومنها البروتين ولذلك نحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل البط بكل سهولة في البيت بطعم أول مرة تدوقيه.طريقة عمل البط
المكونات:
- بط بلدي.
- ملح.
- ليمون.
- دقيق.
- 2 حبة بصل مفروم.
- فلفل أسود.
- حبهان مطحون.
- مستكة.
- حبة جزر.
- 2 عود كرفس.
- حبة طماطم مقطعة.
طريقة التحضير:
- نغسل البط بالدقيق والملح والليمون للتخلص من أي رائحة زفارة ثم يشطف جيدا تحت الماء الجاري ويوضع جانبا في مصفاة.
- على النار نرفع وعاء كبير مملوء بالماء ونضيف إليه الملح مع الفلفل الأسود والبصل والطماطم المقطعة والكرفس والجزر.
- وأيضا المستكة والحبهان مع البط ويمكن أيضا أن نقوم بحشو البط من الداخل ببصلة مفرومة مع بعض البهارات السابقة.
- نتركها تغلي على النار لمدة 15 دقيقة ثم نخفض النار ونتركها حتى تنضج تماما ثم ترفع وتوضع في صينية الفرن.
- بولة صغيرة نضع بها 2 ملعقة من الصلصة مع ملعقة من العسل ورشة من الملح والفلفل الأسود وكمية قليلة من الزيت.
- ندهن البط بهذا الخليط من جميع الجوانب ويوضع في فرن ساخن حتى يحمر ويقدم مع أرز بالمكسرات وبالهنا والشفا.
المكونات:
- بطة بلدي.
- كوب كرفس مقطع.
- حبة بصل مقطعة شرائح.
- حبة طماطم مقطعة مكعبات.
- جزرة متوسطة مقطع مكعبات.
- كوب عصير برتقال.
- ملح وفلفل أسود.
طريقة التحضير:
- بعد غسل البط وتنظيفه جيدا في وعاء أخر نضع الكرفس المقطع مع الجزر المبشور والبصل والطماطم المبشورة مع عصير البرتقال.
- ويضاف أيضا الملح والفلفل الأسود ونقلب جيدا نقوم بفتح صدر البطة بالسكين وبين الجلد ونضع هذه الحشوة في جميع الفتحات ومنطقة البطن أيضا.
- صينية كبيرة نضع بداخلها البصل المقطع مع الجزر والطماطم والكرفس مع الملح والفلفل الأسود ثم تضاف البطة فوق الخضار.
- نغلف الصينية بورق الألومنيوم وتوضع في فرن ساخن لمدة ساعة ونصف حتى تنضج ثم نرفع الفويل وفي بولة صغيرة.
- نضع ملعقة من العسل مع كمية مناسبة من عصير البرتقال وندهن البطة ونتركها تحت الشواية ثم تقدم وبالهنا والشفا.