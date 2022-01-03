لو عندك عزومة اعملي البط بالطريقة دي طعم لذيذ وشهي حتنبهري من النتيجة

يعتبر البط من الأطباق الرئيسية التي تقدم على الموائد في العزومات وتوجد طرق كثيرة لعمله ومنها البط المحشي أو المسلوق أو بالخلطة أو بالبرتقال ولكل طريقة طعم ومذاق مختلف، وهو يحتوي على عناصر غذائية هامة لصحة الجسم ومنها البروتين ولذلك نحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل البط بكل سهولة في البيت بطعم أول مرة تدوقيه.

طريقة عمل البط

المكونات:

بط بلدي.

ملح.

ليمون.

دقيق.

2 حبة بصل مفروم.

فلفل أسود.

حبهان مطحون.

مستكة.

حبة جزر.

2 عود كرفس.

حبة طماطم مقطعة.

طريقة التحضير:

نغسل البط بالدقيق والملح والليمون للتخلص من أي رائحة زفارة ثم يشطف جيدا تحت الماء الجاري ويوضع جانبا في مصفاة. على النار نرفع وعاء كبير مملوء بالماء ونضيف إليه الملح مع الفلفل الأسود والبصل والطماطم المقطعة والكرفس والجزر. وأيضا المستكة والحبهان مع البط ويمكن أيضا أن نقوم بحشو البط من الداخل ببصلة مفرومة مع بعض البهارات السابقة. نتركها تغلي على النار لمدة 15 دقيقة ثم نخفض النار ونتركها حتى تنضج تماما ثم ترفع وتوضع في صينية الفرن. بولة صغيرة نضع بها 2 ملعقة من الصلصة مع ملعقة من العسل ورشة من الملح والفلفل الأسود وكمية قليلة من الزيت. ندهن البط بهذا الخليط من جميع الجوانب ويوضع في فرن ساخن حتى يحمر ويقدم مع أرز بالمكسرات وبالهنا والشفا.

طريقة عمل البط بالبرتقال

المكونات:

بطة بلدي.

كوب كرفس مقطع.

حبة بصل مقطعة شرائح.

حبة طماطم مقطعة مكعبات.

جزرة متوسطة مقطع مكعبات.

كوب عصير برتقال.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير: