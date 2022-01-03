لازم تجربيها.. طريقة عمل كرات البسبوسة بجوز الهند بمقادير اقتصادية ناجحة 100%

كرات البسبوسة من أهم الحلويات المميزة ذات الطعم الرائع والتي يسهل تحضيرها من خلال مقادير بسبطة، وتلك المقادير نتعرف عليها من خلال ما يلي من الفقرات القادمة حيث أن العديد من ربات البيوت تتساءلن عن كيفية عمل تلك الوصفة، فالعديد منا معتاد على عمل البسبوسة في قالب أو صينية ومن ثم يتم تقطيعها وتقديمها، ولكن تلك الوصفة من كرات البسبوسة ليست معروفة مثل الطريقة التقليدية لعمل البسبوسة، وبالنسبة لأهم المقادير المميزة والبسيطة المستخدمة في عمل تلك الوصفة فهذا ما سنقوم بالعرض المفصل له من خلال ما يلي من السطور الآتية.

طريقة عمل كرات البسبوسة

كرات البسبوسة من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها من خلال خطوات التحضير البسيطة لحلوى البسبوسة، حيث أن طريقة إخراج شكل البسبوسة هي التي تعد النقطة الفارقة وأيضا بعد المقادير البسيطة من الممكن أن نقوم بإضافتها لعمل تلك الوصفة بالتحديد من كرات البسبوسة، والمكونات نذكرها من خلال ما يلي من الفقرات القادمة:

مكونات كرات البسبوسة

من الممكن أن يتم التحضير لتلك الوصفة من خلال استعمال مقادير بسيطة نذكرها على هذا النحو الآتي:

عدد كوبين من دقيق السميد.

ربع كوب سمن بلدي.

نصف كوب من مكون الحليب.

نصف كوب من الزبادي.

ربع ملعقة بيكينج باودر.

ملعقتان عسل نحل.

ملعقتان حليب مكثف محلى.

شربات ثقيل.

طريقة التحضير

كرات البسبوسة من الممكن أن تحضر باتباع الخطوات الآتية

نحضر الوعاء الملائم لنضع فيه دقيق السميد المتوفر بالكمية المذكورة سلفا.

نضع السمن البلدي ليتم الخلط الجيد له مع الدقيق للسميد مع ضرورة أن تتغلف كافة الحبيبات مع السمن البلدي ونضيف كمية عسل النحل مع الخلط المستمر.

نضيف الزبادي والحليب والبيكينج باودر.

بعدها يتم استعمال قالب ملائم مدهون بالزبدة ونقوم بعد ذلك بالتشكيل لكرات البسبوسة ووضعها في القالب المراد التسوية للبسبوسة فيه.

ثم يتم وضع كرات البسبوسة بالرف الأوسط للفرن وانتظري.

بعد التسوية التامة للبسبوسة يتم استعمال الشربات الثقيل الدافئ لسقي كرات البسبوسة، وبعد برودتها تصبح بعد ذلك جاهزة للتقديم. وبالهنا والشفا.

قدمنا لكم طريقة عمل كرات البسبوسة بخطوات سهلة وسريعة وبطعم احلي من الجاهز وبمقادير بسيطة ومكونات موجودة في كل بيت هذه الطريقة تعتبر من أكثر الطرق التي يتم تحضير كرات البسبوسة من خلالها حيث أن هذه الخطوات مش هتاخد منك أقل من 10 دقائق ننصحك بتجربة هذه الوصفة الشهية وبالهنا والشفا لكم جميعا.