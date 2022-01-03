إعملي فاهيتا الدجاج في عشرة دقائق

فاهيتا الدجاج تعد من الأطعمة المبتكرة والجديدة، وتتميز بمذاقها المختلف اللذيذ، حيث تعد الأنواع التي يتم طهي الدجاج بها بالطريقة المعتادة يلزم ربة المنزل من وقت لأخر أن تقوم بالتغير وإبتكار أنواع وطرق جديده من بينها فاهيتا الدجاج، وأيضاً تسعف ربة المنزل في الأوقات التي لا يوجد لديها وقت لتجهيز غذاء شهي وفي نفس الوقت سريع حيث إنها لا تستغرق وقت في تحضيرها وفي الطهي.

بجانب إنها يحبها جميع أفراد الأسرة الكبار واطفالنا الصغار فتسعي دائماً حواء لإسعاد وتوفير رغبات أفراد أسرتها والحفاظ على صحتهم من خلال تعلم وتنفيد كل ما يرغب الأسرة في تناوله أفضل من تناوله جاهز من المحلات.

كيلو صدور دجاج.

ملعقة صغيرة صويا صوص.

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون.

رشة ملح.

فلفل أسمر.

بصلة مقطعة شرائح.

ملعقة طعام زيت نباتي.

3 ملاعق صغيرة خل.

2ملعقة صغيرة صويا صوص.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة تشيلي بودرة (فلفل أحمر مطحون).

نصف ملعقة صغيرة فلفل حار.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة بصل بودرة.

ربع كوب عصير ليمون طازج.

ثلث كوب ماء.

2 ملعقة طعام زيت نباتي.

فص ثوم مهروس.

فلفل ألوان مقطع شرائح.

نخلط جميع مقادير التتبيلة في وعاء وننقع فيه الدجاج على الأقل لمدة ساعتين. يفضل لنحصل على مذاق ممتاز وشهي يفضل أن نتركها في التتبيلة ليلة كاملة.ن حضر المقلاة ونضعها على النار على درجة حرارة متوسطة ونضع البصل حتى يدبل. ثم نخلط الماء و الصويا صوص و عصير الليمون في وعاء صغير و نضعه على البصل ونضيف الفلفل نقلب الخليط إلى أن يصبح البصل غامق اللون من الأطراف. ثم نضع الدجاج ورشة ملح و نقلب على نار هادئة حتي ينضج. نخرج الدجاج ثم نقطعه شرائح ونضعه مرة أخرى في المقلاة ونضع معه2 ملعقة طعام من التتبيلة. نضع مقلاة أخرى على النار مع قليل من زيت زيتون إلى أن تصبح حارة جداً ونرفعها من على النار. ثم نضع فيها جميع المكونات وتقدم بجانب المقبلات اللذيذة.

كيلو لحم ستيك مقطع شرائح.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

فلفل ألوان رومي مقطعة شرائح.

ربع كوب زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة فلفل حار أحمر مطحون.

ملح.

فلفل أسود.

نضع في وعاء الزيت وعصير الليمون والكمون والفلفل الحار ونقلب جيداً. نضيف اللحم ونقلب ونضع اللحمة بالتتبيلة في الثلاجة ليلة كاملة. نضع وعاء على نار متوسطة ونضع ملعقة من الزيت ثم نضيف البصل والفلفل الملون والملح والفلفل الأسود ونقلب لمدة 5 دقائق. في المقلاة نفسها نضيف خليط اللحم ونقلب باستمرار لمدة 5 دقائق ثم نغطي المقلاة ونتركها على نار هادئة. ونقلب بإستمرار على نار متوسطة حتى تجف السوائل. نضيف البصل والفلفل الملون ونقلب جيداً ويقدم ساخن.

مقادير فاهيتا دجاج:مقادير التتبيلة:طريقة تحضير فاهيتا الدجاج:مكونات فاهيتا اللحمة:الطريقة:

يتم تناول فاهيتا الدجاج أو فاهيتا اللحمة بجانب المقبلات اللذيذة والأرز البسمتي بالخلطة أو الكركم.

مكونات عمل الأرز البسمتي بالكركم:

يتم عمل الأرز البسمتي بالكركم من خلال المكونات البسيطة المتوفرة في كل مطبخ كما يلي :-

2 كوب أرز بسمتي طويل الحبة.

4 كوب ماء أو شوربة مرقة حسب الرغبة.

ملح.

فلفل أسمر.

ملعقة كبيرة كركم.

3 معالق زيت وقطعة زبدة صغيرة.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل الأرز البسمتي بالكركم:

يمكنك عمل الأرز البسمتي بالكركم من خلال تتبع الخطوات السهلة الأتية التي سوف نتناولها بالتفصيل كما يلي:-