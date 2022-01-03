أسرار الحاتي ملعقة سحرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها ومش هتكش أو تفك

ملعقة سحرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها، الكفتة من أشهر الأكلات التي يفضل تحضيرها بشكل مستمر لحب الكبار والصغار لها، ولكن يفضل الكثيرون شراءها بطعمها المميز، لذلك تبحث ربات المنزل عن السر في تحضير كفتة الحاتي ليكون طعمها مثل الجاهزة ليتم تحضيرها في المنزل لضمان المكونات، والحفاظ على سلامة أسرتهم، سوف نوضح لكم أسرار الحاتي لعمل الكفتة بطعم رائع في المنزل.

أسرار الحاتي ملعقة سحرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها

المكونات

نصف كيلو للحم مفروم خشن.

3 حبات بصل مفروم.

ماء بصل.

بهارات كفتة.

ملح.

فلفل أسود.

ثوم بودر.

بصل بودر.

بابريكا.

قرفة.

جوزة الطيب.

نصف كوب من البقدونس.

ملعقتين خل.

ملعقتين معجون طماطم.

ملعقة نشا.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الماء.

خبز فينو.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء وتقطيع الخبز الفينو وتغطيته بالماء وتركه لمدة نصف ساعة، نقوم بتقطيع البصل ومفرومة جيداً، نقوم بوضع اللحم المفروم في وعاء ونضيف النشا والملح والفلفل الأسود والبهارات والطماطم نقوم بوضعهم في الكبة الفرن الجيد تتجانس المكونات، ثم نضعهم في الثلاجة لمدة ساعة، في وعاء نضع ماء البصل والصلصة والخل والسكر ونقلب المكونات جيداً، ثم نقوم بتحضير الأسياخ نضع أيدينا في التتبيلة ونشكل أصابع الكفتة ونضعها بالاسياخ، نضع الأسياخ على الفحم مع التقليب حتي تنضج بشكل تام ونقوم بتقديمها بشكل مميز.

أسهل طريقة لعمل كفتة الحاتي مش هتكش ولا تفك

المكونات

كيلو من اللحم المفروم.

بهارات كفتة.

جوزة الطيب.

بيكربونات الصوديوم.

فول الصويا.

بصل مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء ووضع اللحم المفروم ثم أضيفي التوابل وجوزة الطيب، ثم قومي بإضافة فول الصويا والبصل المفروم، ونترك ماء البصل جانباً للاستخدام، نخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، نقوم بوضع الخليط في الثلاجة ثم نقوم بإخراج بعد فترة وتشكيل أصابع الكفتة وتشغيل الشواية ثم نقوم برص الكفتة وإدخالها الفرن وننتظر حتي تصل للون الذهبي المميز ويتم نضجها ثم نقوم بتقديمها بالشكل الذي ترغبين فيه وستنال إعجابك جميع أفراد أسرتك بطعمها المميز مثل الجاهزة.