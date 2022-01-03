عصير الماغنسيوم والزنك للقلق والاكتئاب والنوم العميق يغنيك عن شراء المكملات الغذائيه

مشروب غني بالمغنيسيوم والزنك يكافح التوتر والأرق

‏يصاب الإنسان بالعديد من المشاكل الصحية التي يكون سببها نقص الفيتامينات والمعادن التي من المفترض أن تكون موجودة في جسم الإنسان لأن الخلايا الداخلية والأجهزة تعمل بواسطة المعادن لذلك لابد أن تكون متوفرة بكميات كبيرة حتى يستطيع الجسم ممارسة مهامه الحيوية وهناك العديد من الفيتامينات والمعادن التي يكون الجسم في حاجة إلى من أبرز الأمثلة عليها المغنيسيوم والزنك والكالسيوم ‏والحديد وغيره، ‏ولكن خلال هذا المقال سنتعرف بالتحديد على مشروبات تساعد ‏على تعويض نقص الزنك والمغنيسيوم في الجسم، ‏لأن هذه المعادن هي المسؤولة عن صحة العظام والصحة النفسية للإنسان وتقي من الإصابة بالتوتر والقلق والاكتئاب وباقي المشاكل النفسية ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها صناعة مشروب غني بالزنك والمغنيسيوم، ‏والمكونات التي من المفترض أن تكون موجودة في هذا المشروب حتى تعوض نقص هذه المعادن في الجسم.

مكونات مشروب المغنيسيوم والزنك

المكونات التي تكون موجودة في مشروب الزنجبيل مغنيزيوم تعوض الكثير من الفيتامينات التي ‏تنقص الجسم وهناك العديد من الفيتامينات الأخرى في هذه المكونات غير المغنيسيوم والزنك ‏وفيما يلي سنذكر جميع المكونات التي نحتاجها لإعداد مشروب الزنك والمغنيسيوم وهذه المكونات هي:

أربعة وعشرين حبة من بذور القرع.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

موزة متوسطة الحجم.

ثلاث حبات من التمر.

كوب كبير من الماء.

عشر حبات من اللوز.

طريقة إعداد مشروب المغنيسيوم والزنك

مشروب الزنك يتكون من العديد من المكونات الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد الجسم عليه القيام بمهامها الصحية على أكمل وجه، ‏وفيما يلي طريقة عمل المشروب:

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