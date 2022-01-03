بلسم طبيعي لتنعيم الشعر والتخلص من التقصف والهيشان بديل الكيراتين، الشعر اللامع والصحي من أبرز عوامل الحفاظ علي الشعر والحصول علي شعر قوي، ولكن يتعرض الشعر لعوامل كثيرة تتسبب في حدوث الجفاف والتقصف نتيجة الإفراط في استخدام مجفف الشعر، أو صبغ الشعر مما تجعل الشعر أكثر عرضة للضعف والتساقط ولذلك تلجأ لمنتجات تنعيم الشعر باعتبارها الحل الأفضل لعلاج مشاكل الشعر، إلا أنها علي المدي البعيد تجعل الشعر يفقد المرونة والحيوية وهذا لاحتوائها علي مواد كيميائية ضارة وتؤدي إلي تقصف أطراف الشعر وانقسامها.

أقوي بلسم طبيعي لتنعيم الشعر وعلاج مشاكله بمكونات فعالة وداعاً للكيراتين

يعد تنعيم الشعر هو مسألة هامة للفتيات والسيدات كما أنه يمنحها المظهر المثالي والتي ترغب أن تتمتع به لفترة طويلة.

ولهذا تقوم بالذهاب لصالون التجميل لعمل كيراتين أو بروتين أو استخدام الشامبو والبلسم للحصول علي نتيجة أسرع.

إلا أنها حلول مؤقتة وسريعاً ما ينتهي مفعولها كما أنها تؤثر علي الشعر فيما بعد وتجعله باهت وأكثر هيشان.

ولذلك فإن الحل الأفضل هو استخدام مكونات طبيعية ولها نفس التأثير كما أنها آمنة وغير مكلفة بخلاف المنتجات الكيميائية.

ولهذا سوف أقدم لكم بلسم طبيعي لترطيب الشعر وعلاج مشاكله ويغنيك عن الكيراتين والنتيجة مذهلة.

بلسم المايونيز وزيت جوز الهند لشعر ناعم حرير

يعد هذا البلسم بروتين طبيعي للشعر حيث يقوم بعلاج الشعر التالف والمتقصف وهذا لاحتوائه علي المايونيز.

وهذا لأنه يحتوي علي بروتينات وأحماض دهنية تضيف للشعر النعومة واللمعان ويمكن تعزيز البلسم.

من خلال إضافة زيت جوز الهند والذي يقوم باختراق فروة الرأس والتغلغل للاحتفاظ برطوبة الشعر من الداخل.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

3 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

بيضة واحدة.

2 ملعقة صغيرة من العسل.

في وعاء عميق قومي بخفق البيض والمايونيز حتي تتجانس.

ثم أضيفي زيت جوز الهند والعسل وامزجي المكونات حتي تصبح كريمي.

يتم توزيع البلسم علي الشعر بعد غسله بالشامبو من الجذور حتي الأطراف.

يترك لمدة 45 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ويترك حتي يجف بمفرده.

وبعد ذلك يمشط الشعر بمشط خشبي ويستخدم البلسم مرتين في الأسبوع لشعر أملس.

مكونات بلسم طبيعي للشعرطريقة تحضير بلسم طبيعي للشعر وكيفية التطبيق