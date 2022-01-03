طريقة عمل طاجن الفول بالبيض والبسطرمة بخلطة وطعم لذيذ أحلي وجبة فطار وعشا

الفول من أهم الأكلات المصرية الرائعة التي يحبها كل الناس، وفي الغالب يتم تقديم الفول كوجبة رائعة في الصباح، وقد اعتدنا على شكل تقليدي لتقديم الفول، ولذلك تبحث الكثير من الناس عن بعض الطرق المختلفة ليتم التنوع في تقديم طبق الفول، ومن خلال المقال سوف نعرض لكم طريقة مختلفة ولذيذة وتحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة للجسم، وهو طاجن الفول بإضافة البيض والبسطرمة.

طريقة عمل طاجن الفول بالبيض والبسطرمة

لكل محبين الفول اليكم طريقة جميلة وهي طاجن الفول بالبيض والبسطرمة، له طعم رائع ويتم تجهيزه بكل سهولة ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود وذلك من خلال اتباع الطريقة الآتية:

مكونات عمل الفول بالبيض والبسطرمة

كوبين من الفول المدمس.

قرنين فلفل اخضر.

ثمرة واحدة من الطماطم المقطعة قطع صغيرة.

ملعقة من الملح.

رشة كمون.

رشة كزبرة جافة.

ربع ملعقة صغيرة في فلفل أسود.

بعض شرائح من البسطرمة.

عدد بيضتين متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من السمن أو الزبدة.

قبل القيام بعمل الطاجن، قومي بتسخين الفرن في البداية على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

احضري بعد ذلك طاجن بيركس حراري حتى يمكن دخولة في الفرن بكل سهولة.

أضيفي الفول ثم بداخل الطاجن.

اهرسي الفول جيدًا.

أضيفي إلى الفول الطماطم، والفلفل الاخضر بعد تقطيعه أيضًا حلقات صغيرة.

أضيفي البصل والثوم إلى الفول، وقلبي المكونات جيدًا مع بعض.

أضيفي الملح والكمون والكزبرة.

قلبي المكونات مع بعض جيدًا، وذلك حتى يصبح خليط بك المكونات وطعم الفول يتغير.

قومي بعد ذلك بتقطيع البسطرمة الي قطع صغيرة.

أضيفي أيضًا البسطرمة إلى هذه المكونات.

يمكنك إضافة القليل من الماء إذا كان يحتاج إلى ذلك.

اصنعي فتحات في طاجن الفول.

قومي بعد ذلك بكسر البيض واحدة تلو الآخر في هذه الطاجن.

ادخلي الطاجن في النهاية الفرن ولكن في الرف الاوسط.

اتركيه حتى ينضج تمامًا، وينضج البيض ويصبح له لونه مميز

يمكنك اخراج طاجن الفول من الفرن، ثم قومي بتقديمه في أطباق وتناوله مع الخبز بالهنا والشفا، سواء كان في وجبه الافطار أو الغدا أو العشاء.

طريقة التحضير