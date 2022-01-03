كفتة اللحمة بالبقسماط بطريقة جديدة وتتبيلة لذيذة بطعم مقرمش وطري أول مرة تاكليه

تدخل كل سيدة منزل دائم في دوامة إعداد الطعام والتفكير في الأصناف التي تعدها، وان يجب عليها أن تنوع في تقديم الأكلات والأطباق التي تقدمها وأسرتها كل يوم وذلك من أكثر الأشياء التي تسبب على على جميع النساء، فهناك أكلات لذيذة يمكن إعدادها بشكل سهل وسلس في المنزل ومنها كفتة اللحم بالبقسماط فهي من الأكلات الشهية جدا والتي تنال إقبال الجميع عليها.

استخدام كيلو جرام من اللحم المفروم.

حبتان من البصل متوسطة في الحجم.

حبتان من البيض.

إحضار نصف قطعة من خبز الباجيت المنقوع في الماء.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

رشة صغيرة من بهارات اللحم.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود.

استخدام ربع كوب من زيت للقلي.

نقوم بتقشير البصل وتقطيعها ووضعها فى الكبة حتى يتم فرم البصل.

ونضيف الي البصل كيلو اللحم المفروم ونضعهم في وعاء عميق تتبل اللحم والبصل نضيف عليه رشة صغيرة من ملح الطعام ثم نضيف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم ورشة صغيرة من الفلفل الاسود ونقلبهم مع بعض جيدا.

نحضر نصف قطعة من الخبز الباجيت المنقوع في الماء يتم تصفيته ونضيفه على خليط اللحم المفروم وتعجن حتى تتكون منها الكفتة.

نشكل خليط اللحم المفروم الى اشكال كرات دائرية صغيرة ونقوم بالضغط عليها بشكل بسيط.

ناتي اناء ونضع به كمية مناسبة من الماء المغلي ونتركها على نار هادئة ونضع أعلى الوعاء مصفاة.

نضع كرات الكفتة في المصفاة ونغطيها ونتركها لمدة خمس دقائق.

نرفع كرات الكفتة من المصفاة ونتركه قليلا حتى يتم تبريدها.

نخفق حبة من البيض ثم نضيف إليها ملعقة صغيرة من الزيت والفلفل الأسود ورشة ملح صغيرة و ندمجهم مع بعض ثم نضع كرات الكفتة بها.

وناتي بطبق مسطح ونضع فيها كمية قليلة من البقسماط ونضع بها كرات الكفتة واحدة تلو الاخرى بعد وضعها في خليط البيض.

ناتي بمقلاة واسعة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النباتي ثم نضعها على النار وعندما يتم تسخينه نتركها حتى تنضج.

مكونات كفتة اللحم بالبقسماططريقة التحضير