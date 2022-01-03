سحر مفعول ملعقة الحليب والجزر لتفتيح وتنقية البشرة وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة

يعاني الكثير من الأشخاص بجميع الفئات العمرية من مشاكل عديدة تصيب البشرة والجلد، ومنها ظهور الرؤوس السوداء ووجود بقع داكنة في البشرة كما أيضا يعانون من اسمرار البشرة أو الهالات السوداء والكثير من المشاكل التي لا حصر لها، ويبحثون عن أي وسيلة يستطيع من خلالها علاج هذه المشكلات بفاعلية وهو اللجوء إلى العناصر الطبيعية ومنها استخدام الجزر.

قناع الحليب والجزر للبشرة الحساسة

المقادير

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

استخدام نصف كوب من عصير الجزر.

حبة واحدة من بياض البيض.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

طريقة التحضير

نضع ملعقة كبيرة من عسل النحل في بولة صغيرة مع اضافة نصف كوب من عصير الجزر ثم نقوم بإضافة حبة واحدة من بياض البيض ونخلطهم مع بعض جيدا.

ونضيف علي الخليط ملعقة كبيرة من الحليب ثم نضع عليهم ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان ندمجهم مع بعض حتي يتم تجانسهم.

توزع وصفة الجزر والحليب على البشرة بشكل جيد.

نترك الوصفة على البشرة لمدة تلت ساعة مع استخدام أصابع اليدين في عمل حركات دائرية في البشرة حتي تعمل علي تنشيط الدورة الدموية في الوجه.

تغسل البشرة جيدا باستخدام الماء الفاتر ويتم تجفيف البشرة.

يرجى اتباع تلك الوصفة باستمرار على الأقل مرة أسبوعيا حتى تصبح البشرة خالية من أي عيوب

الطريقة الثانية

المقادير

استخدام ثلاث حبات من الجزر.

ثلاث ملاعق كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من الحليب.

مقدار مناسب من الماء المغلي.

طريقة التحضير