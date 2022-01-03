بملعقة عسل تخلصي من الكحة الحادة والمزمنة في المنزل بوصفة طبيعية فعالة

يوجد لعسل النحل فوائد متعددة ومنها علاج الكحة ويحتوي العسل على أقوى مضادات الأكسدة كما يساعد العسل في علاج الكحة لاحتوائه على مضادات طبيعية للالتهابات، كما يعمل العسل على تقليل الأعراض المصحوبة لحساسية الصدر وقد أكد الأطباء أن العسل مفيد جداً في علاج الكحة لأنه يحتوى على مجموعة من حبوب اللقاح التي تعمل زيادة مناعة الجسم التي تساعد في إنتاج الحسام المضادة للبكتيريا والفيروسات لعام سوف نتعرف في هذه السطور القادمة على فوائد العسل لعلاج الكحة وهى كالآتي.

أثبت العلم أنه يوجد للعسل فوائد كثيرة في علاج الكحة حيث تعمل الكحة على تنظيف الممرات الهوائية من الإفرازات والمخاط التي يعتبر أنه دليل على وجود مشكلة في الجهاز التنفسي ويوجد للكحة نوعان الكحة الجافة وغير الجافة، وسوف نذكر بعض الطرق السهلة التي يمكن تحضيرها داخل المنزل تساعد جدا في علاج الكحة حيث يعد عسل النحل علاج طبيعي ويساعد جدا في علاج الكحة عن طريق تحفيز الغدد اللعابية والتي تقوم بدورها لإفراز الكثير من اللعاب مما يؤدى إلى ترطيب الشعب الهوائية وذلك يخفف شدة الكحة ولعلاج الكحة وتخفيف حدة الأعراض المصاحبة للكحة يمكن استخدام العسل كالتالي:

نقوم بمزج كميات متساوية من العسل والزنجبيل.

ثم نتناول معلقة واحدة كبيرة من خليط العسل والزنجبيل ثلاث مرات في اليوم.

يوجد للعسل عدة انواع التي تساعد في علاج الكحة ومنها:

العسل الجبلي:

حيث يتميز بأنه ذات مستوى لزوجة عالي كما يعتبر العسل علاج فعال في القضاء على فقر الدم وعلاج الكبد والجهاز الهضمي ويدخل العسل في علاج الكثير من الأمراض، البول السكري كما يساعد العسل في علاج الحروق والإدمان ويعد عسل النحل مضاد قوي لمرض سرطان الكبد وجميع الفيروسات الكبدي.

عسل الزهور البرية:

يساعد عسل الزهور البرية في علاج الكحة وجفاف الحلق ومرض الصداع العصبي، كما يقلل تناول عسل الزهور البرية من فرص الإصابة بالاكزيما والدمامل والصدفية ويعزز مستوى الفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات داخل في الجسم.