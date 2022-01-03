حضري بنفسك قناع لبان الذكر لتفتيح البشرة وشدها بالخطوات ستنير مثل اللؤلؤ البراق

تعاني الكثير من السيدات من وجود البقع الداكنة في الوجه إلى جانب خطوط التجاعيد، فأن قناع لبان الذكر لتفتيح البشرة وشدها فعال أيضا في التخلص من علامات تقدم السن ولذلك قام بعض السيدات بالبحث عن طريقة عمله على الإنترنت لذلك سوف نستعرض طريقة تحضيره من خلال هذا المقال

يعرف لبان الذكر بمدى فعاليته ودوره في تفتيح البشرة، العمل على نضارتها والتخلص من حبوب والبقع الداكنة على الوجه إلى جانب منح الوجه النعومة مثل بشرة الأطفال لذلك سوف نوضح المكونات اللازمة لعمل الماسك من خلال النقاط التالية: –

مكونات قناع لبان الذكر

ملعقة من لبان الذكر المطحون.

ربع كوب ماء مغلي.

ملعقة عسل أبيض.

طريقة تحضير قناع لبان الذكر

أن قناع لبان الذكر لتفتيح البشرة وشدها له تأثير كبير أيضا على منح البشرة نعومة الأطفال لذلك سوف نوضح طريقة تحضيره وفقا للمكونات السابقة:

نضع اللبان في الماء المغلي.

نقوم بتقليبه جيدا حتى تمام الذوبان.

ثم نضع عليه العسل نقلبهم حتى تمام التجانس.

نضع الماسك على الوجه لمدة ٢٠دقيقة ثم نقوم بغسله جيدا بالملء يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتائج المطلوبة.

أن ماسك زيت لبان الذكر مع زيت جوز الهند نتائج فعاله جدا على البشرة وعلى الشعر أيضا حيث يعملان على تفتيح البشرة وترطيبها جدا، وتصبح رائعة مثل بشرة الأطفال وسوف نوضح طريقة عمله من خلال سرد العناوين التالية، وأن كل من استخدم هذا الماسك حصل على نتائج هائلة ومفعلة للبشرة في أسرع وقت لذلك سوف نستعرض مكوناته من خلال النقاط التالية:-

مكونات ماسك زيت لبان الذكر

ملعقة من زيت لبان الذكر.

ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير ماسك زيت لبان الذكر

أن هذا الماسك يعمل على تخفيف التجاعيد كثيرا الموجودة في الوجه وعلامات تقدم السن الموجودة في الرقبة وعلى اليدين وطريقة تحضيره لا تأخذ أي وقت أو مجهود فهي:-