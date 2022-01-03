لرائحة تدوم طويلاً أصنعي مزيل عرق طبيعي منزلي 100% بدون ضرر تفتيح ورائحة عطرية في دقائق

يعد مزيل العرق من الأشياء المهمة للعناية بالجسم التي لا يمكن الاستغناء عنها سواء في فصل الصيف أو الشتاء، لكن نجد مشكلات كثيرة مع استخدام مزيل العرق فنجد البعض منها يترك آثاراً مضرة على البشرة مثال لذلك اسمرار منطقة الابط و بالإضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار مزيلات العرق صاحبة الماركات الشهيرة، لذلك سوف نتعرف سوياً على طريقة سهلة وغير مكلفة لصنع مزيل العرق طبيعيًا داخل المنزل حتى يمكنك التغلب على هذه المشكلة لذا عليك اتباع عدة خطوات وهى كالآتي.

لعمل مزيل عرق برائحة ماء الورد

يجب مزج مقدار أربع ملاعق صغيرة من مسحوق الشبة المطحونة داخل وعاء ثم إضافة كمية قليلة من الورد إليها ثم نضع ست ملاعق صغيرة من مسحوق بودرة الأطفال، بعد ذلك ننزل بعدة قطرات من المسك الأبيض حتى تحصلي على عجينة ناعمة كريمي، ثم ندهن تحت الإبط بالخليط بعد الاستحمام مباشرة، وللحصول على نتيجة فعالة يجب استخدامها مرة كل يوم.

مزيل عرق برائحة جوز الهند

نقوم بخلط مقدار ست ملاعق صغيرة من البيكنج صودا ثم بعد ذلك نضع ست ملاعق صغيرة من نشا الذرة ثم نضيف ست ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند، وبعد ذلك ننزل على الخليط القليل من قطرات زيت شجرة الشاي وتمزج المكونات جيداً حتى يصبح خليط متجانس ويوضع الخليط داخل زجاجة ويستخدم بعد الاستحمام للحصول على أفضل نتيجة.

مزيل عرق برائحة المسك

للحصول على مزيل عرق برائحة المسك يجب اتباع هذه الخطوات:

نقوم بطحن قطعة من الشبه حتى تصبح بودرة ناعمه، ثم نضع ملعقتان صغيرتان من بودرة المسك مع إضافة مقدار أربع ملاعق صغيرة من بودرة التنك، ويتم مزج المكونات جيداً حتي يصبح الخليط متجانس، بعد الانتهاء من تحضير الخليط يتم وضعه داخل علبه زجاجية ويستخدم بعد د الاستحمام.

مزيل عرق برائحة الكاكاو

يتم إذابة ثلاث ملاعق صغيرة من شمع العسل، بعد ذلك نضع ربع ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو، وتخلط تماماً ثم نقوم بإضافة ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند، والبعض من إكليل الجبل، وبعد ذلك نقوم بوضع عدة قطرات من زيت الزعتر الأبيض، وكذلك يتم إضافة كمية قليلة من زيت اللافندر، وكذلك بعض قطرات من زيت الخروع وتمزج تلك الزيوت جيداً داخل وعاء زجاجي واستخدم أيضاً بعد الاستحمام.