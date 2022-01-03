أعملي حمص الشام بالشطة بطريقة بسيطة وخلطة جنان ألذ مشروب مفضل في الشتاء

حمص الشام يعتبر من المشروبات، والمأكولات ايضًا، فهو عبارة عن حمص ويتم من خلاله عمل مشروب لذيذ الطعم مميز، ويعتبر حمص الشام من أهم مشروبات فصل الشتاء، الذي يبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضيره من أجل تجهيزه في وقت البرد القارص، فهو يساعد على تدفئة الجسم بشكل سريع ورائع كما أنه يحتوي على فيتامينات تفيد الجسم عند تناوله، وخطوات تحضيره بسيطة ولا تحتاج إلى تكاليف أو مجهود.

طريقة عمل حمص الشام بخطوات بسيطة

حمص الشام مشروب له طعم مميز، ويفضل الكثير من الناس تناوله حار، وذلك يساعد بشكل أكبر في تدفئة الجسم ومقاومة الشعور بالبرد في فصل الشتاء وخطوات تحضير حمص الشام هي كالاتي:

المكونات

كوب واحد من الحمص أو أكثر حسب الكمية المطلوبة.

ثمرة واحدة من الطماطم مقطعة إلى قطع صغيرة جدًا.

ثمرة واحدة من البصل متوسطة الحجم مقطعة أيضًا.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الملح.

عدد ليمونتين.

شطة حسب الرغبة في الكمية.

لابد من تنظيف الحمص جيدًا وذلك من خلال تنقية الحمص، وذلك لاحتوائه على بعض الحصى والأتربة.

اغسلي الحمص، ثم قومي بنقع الحمص في كمية وفيرة من المياه، واتركيه لمدة ٦ ساعات.

صفي الحمص تمامًا من المياه بعد ذلك.

احضري وعاء جديد أضيفي به الحمص، بعد ذلك أضيفي كمية من الماء تغطي الحمص الموجود.

ارفعي الإناء على النار.

اتركيه حتى ينضج تمامًا على النار.

أضيفي إلى هذا الوعاء بعد تمام النضج بعض كمية من المياه إذا كان يحتاج إلى ذلك وحتى يتكون مشروب الحمص اللذيذة.

أضيفي إليه الطماطم المقطعة قطع صغيرة جدًا.

وايضًا البصل يتم تقطيعه قطع صغيره ويضاف إلى هذا المشروب.

اتركي الحمص يغلي مع هذه المكونات.

ثم أضيفي إليه الكمون والملح.

بعد غلي الحمص مع كل الاضافات.

يمكنك إضافة عصير الليمون في النهاية ليعطي له طعم مميز.

أما عن الشطة فلا يفضل وضعها بداخل الوعاء الخاص بالحمص، فيفضل وضع الكمية المناسبة لكل شخص في كوب الحمص الخاص به.

ويتم تناول حمص الشام ساخنًا.

طريقة التحضير