طريقة عمل أحلي طاجن أم علي بالمكسرات والقشطة في الفرن بطعم ومذاق رائع

أم على من الحلويات المنتشرة والمشهورة في مصر بشكل كبير،ولا تتوقف انتشارها في حدود مصر فقط بل تعرف عليها العديد من البلاد العربية وبدأت أيضًا تحصل على شعبية، فهي تتميز بطعمها الحلو المميز، وهي تتكون من بعض الرقائق العجين، التي يعطيها اللبن الحليب مع بعض الاضافات الاخرى، فهي مفيدة جدًا سواء للاطفال والكبار، وطريقة تحضيرها لا تحتاج إلى وقت كبير فهي في خلال دقائق معدودة، كما أنها من الحلويات البسيطة غير المكلفة.

طريقة عمل أم على في المنزل

يمكن تجهيز ام علي بأكثر من طريقة ومن أهم هذه الطرق هي كالاتي:

المكونات

٥٠٠ جرام من عجينة الباقي.

٤ اكواب من اللبن الحليب كامل الدسم.

كوب من السكر الناعم.

علبة من القشطة البلدي.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من الفستق المجروش.

ربع كوب من اللوز.

احضري عجينة الباف.

افردي العجينة على سطح صلب.

باستخدام السكينة قطعي العجينة الى شكل مربعات صغيرة الحجم.

احضري صينية أو صاج الفرن، ورصي عليه كل كمية العجين التي تم تشكيلها حتى تنضج وتحمر.

اخرجي قطع الرقائق الان، واتركيها في طبق جانبًا.

قومي بتحميص المكسرات بإدخالها الفرن أيضًا لمدة دقيقة حتى يحمص اللوز والفستق.

احضري إناء وأضيفي بداخله اللبن الحليب، ارفعي الإناء على نار هادئة.

أضيفي إلى اللبن القشطة والزبدة.

قلبي المكونات برفق، واتركيها حتى تغلي مع التقليب وذلك حتى تختلط القشطة بالحليب ويعطي طعم رائع.

أضيفي إلى هذا الخليط السكر الناعم أيضًا وقلبيه حتى يذوب تمامًا ويتغير قوام الخليط قليلًا.

أحضري بعد ذلك صينية ويفضل أن تكون من البايركس.

ضعي أسفل الصينية، كمية من المكسرات التي تم تجهيزها.

ثم ضعي بعض الرقائق.

قم اضيفي باقي المكسرات، ثم باقي كمية الرقائق.

صبي خليط اللبن الحليب والقشطة في النهاية.

ضعي على الوجه ملعقة من الزبدة أو السمن البلدي.

ادخلي الصينية الفرن في الرف الاوسط على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

اتركي صينية ام على حتى تتحمر من الوجه.

تخرج أم على من الفرن وتقدم في أطباق ويتم تناولها ساخنه.

طريقة التحضير