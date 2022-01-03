أسرار إعداد ماسك النشا السحري للجسم كله بطريقة سهلة وشوفي النتيجة بعد أول استخدام

ماسك النشا السحري للجسم كله حيث يعد من أفضل الماسكات التي يتم استخدامها لتفتيح البشرة؛ فنجد إن النشا والأرز يمنح البشرة البياض السريع، كما أنه يقوم بتقشير البشرة نظرا لاحتوائه على النشا الذي يعمل كمقشر طبيعي، وهذا الماسك يحتوي على جل الصبار الذي يساعد في ترطيب البشرة، ومن فوائد هذا الماسك يحمي البشرة من حب الشباب والتخلص من البثور والرؤوس السوداء، لذا جئنا لكم في مقالنا هذا الماسك السحري ومكوناته.

أسرار إعداد ماسك النشا السحري

يتكون الماسك من مجموعة مكونات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة، وهي عبارة عن الآتي:

المكونات

عدد 2 ملعقة من جل الصبار.

واحد ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

الآن يتم تحضير ماسك النشا لتفتيح وشد البشرة، وخطواتها تتمثل في الآتي:

يتم إحضار وعاء مناسب ثم نضع به ملعقتين من جل الصبار.

ثم يتم إضافة النشا ويتم الخلط جيدا حتي يتجانس.

ثم نضيف إليه اللبن الحليب تدريجيا، ويتم الخلط جيدا.

ثم بعد ذلك يتم إضافة ماء الورد ويتم الخلط جيدا حتى يصبح خليط متجانس.

بعد ذلك نضيف العسل ونقوم بمزج الخليط مرة أخرى جيدا حتى تمتزج تماما.

طريقة تطبيق الخليط على البشرة

يتم تنظيف البشرة جيدا بالغسول الذي يناسب نوع البشرة ثم تشطف البشرة بالماء الفاتر.

يوزع الماسك جيدا علي البشرة بواسطة فرشاة.

يترك الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة تقريباً ثم تشطف البشرة بالماء الفاتر.

يتم تكرار الماسك مرتين بالأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد النشا للبشرة

النشا هو مكون من مطحون الذرة ويستخدم كثيرا في الطبخ، كما أنه له فوائد كثيرة، ومن أبرز فوائده الآتي: