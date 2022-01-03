تكات عمل الكحك بالمكسرات بأسهل طريقة وبعدة مكونات بسيطة تزامناً مع موسم الأعياد

نقدم لكم تكات عمل الكحك بالمكسرات حيث أن طريقة عمل الكحك بالمكسرات يكثُر البحث عنها خلال الساعات الماضية، فالكثير من الأشخاص يرغبون في تحضير تلك الوصفة في المنزل؛ حتى يتم تقديمها في المناسبات والأعياد، وبدلًا من القيام الكحك الجاهز؛ نظرًا لارتفاع تكلفته في الشهور الماضية، يرغبون في تحضيره في المنزل بتكلفة بسيطة، ولهذا السبب سوف نقوم من خلال موقعنا بصبّ حديثنا حول طريقة عمل الكحك بالمكسرات في المنزل بمكونات بسيطة ورخيصة.

تكات عمل الكحك بالمكسرات

من منا لا يعشق الكحك المليء بالمكسرات اللذيذة، فهو من أكثر الحلويات الشرقية المحببة من قبل الكبار والصغار، ولهذا يتسارع الكثير من ربات المنزل، ولهذا سوف نذكر مكونات الوصفة وطريقة التحضير:-

كيلو دقيق.

رشة ملح.

نصف كيلو سمن بقري أو بلدي.

معلقة و نصف صغيرة خميرة فورية.

معلقة و نصف صغيرة سكر.

2 معلقة طعام دقيق سميد.

نصف معلقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب حليب دافئ.

3 ملاعق كبيرة سمسم غير محمص.

ريحة موز، بديل لرائحة الكحك.

معلقة صغيرة ماء ورد.

نقوم بنخل الملح والدقيق ودقيق السميد مرتين أو ثلاث، ثم بعد ذلك يتم رش السمسم فوقه.

نقوم بقدح السمن وصبه على الدقيق مع تقليبه بواسطة المقصوصة، وذلك حتى تصبح الحرارة هادئة، ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

نقوم بإذابة الخميرة مع السكر وجزء من الحليب الدافئ، وذلك كي تتفاعل، ويكون ذلك من ١٠ دقائق إلى ربع ساعة.

بعدما تصبح حرارة العجين هادئة يتم إضافة الخميرة مع البيكنج بودر وماء الورد ورائحة الموز، ثم نقوم بتجميع العجين معًا بواسطة اليد حتى تشرب السوائل.

نقوم بإضافة كوب من الحليب الدافئ ثم نبدأ بلف العجينة بواسطة الإيد حتى تصبح متماسكة.

نقوم بتغطية العجينة وتركها لمدة ساعتين حتى ترتاح.

نقوم بتكوير العجينة على هيئة كور صغيرة، ويتم عجنها بواسطة اليد حتى تكون ناعمة ومتماسكة في بعضها البعض، وبعد ذلك نضع الحشو بداخلها، ورصها في صواني بدون أن يتم دهنها.

يتم خبز العجينة في الفرن على درجة حرارة ١٦٠ درجة مئوية وتسخين الفرن قبلها ب ١٠ دقائق، وبعد ذلك يصبح الكحك جاهز للتقديم.

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