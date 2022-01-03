بدون استشوار مكون سحري لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله كالحرير في ساعتين

تبحث العديد من السيدات والفتيات على العديد من الإستخدامات التي تعمل علي نعومة الشعر وجعله ناعم مثل الحرير، حيث يمثل الشعر بالنسبة لأي إمرأة أو فتاة زينة جمالها وسر سعادتها لأن معظم الفتيات يقبلون على التباهي بالشعر لأنه يمثل إليهم مصدر السعادة والجاذبية عن طريق عمل التسريحات المختلفة بها حتى يظهرون بشكل مختلف وجميل، ونجد أن البعض منهن يعانون من مشكلات الشعر الشهيرة ومنها التقصف والخشونة التي تمنع الفتيات من القيام التسريحات المختلفة به، وتسبب هذه المشكلات في العديد من المواقف المحرجة للعديد من الفتيات مما تجعلهم يصابون بالإحراج والخجل، ونتيجة لذلك جلعتهم هذه المشكلات يلجأون إلي إستخدام بعض الإستخدامات الضارة التي تعمل على نعومة الشعر ومنها إستخدام المكواة أو السيشوار وهذان الجهازان يمثلان أكثر خطورة على الشعر مع مرور الوقت حيث عمل على زيادة تقصفه وخشونته وتساقطه لذلك يجب على جميع الفتيات بأن يتجنبوا إستخدام كل هذه الأجهزة.

خلطة طبيعية لتنعيم الشعر في ساعتين

المكونات

كوب واحد فقط من المايونيز.

حبتان إثنان فقط من البيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

قومي أولا بتمشيط الشعر بواسطة المشط الخشبي بعد ذلك قومي بعمله وقسمه إلى عدة أقسام.

بعد ذلك قومي بتحضير الخلطة السحرية التي تمنحكي الشعر الناعم في ساعتين فقط وهي بأن تعملي على تحضير طبق كبير الحجم وضعي به كوب واحد فقط من المايونيز مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وقومي بتقليب زيت الزيتون وزيت الخروع مع المايونيز جيدا حتى تختلط الزيوت تماما مع المايونيز.

بعد دمج وخلط المايونيز جيدا بالزيوت قومي بإضافة حبتان إثنان فقط من البيض وقومي بنقليب جميع المكونات ببعضها جيدا حتى تختلط تماما.

بعد ذلك أحضري فرشاة متوسطة الحجم نظيفة وقومي بغمسها في الخلطة التي قومنا بتحضيرها ثم ضعيها على شعرك وفي جميع فروة الرأس وفي جميع بصيلات الشعر من الجذور إلى الأطراف.

بعد ذلك اتركي هذه الخلطة السحرية على شعرك لمدة ساعة واحدة بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر ثم جففيه جيدا من الماء وسوف تلاحظين النتيجة المبهرة من نعومة وجاذبية ساحرة.

طريقة التحضير