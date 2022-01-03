بملعقة نشا تخلصي من شعر الوجه الزائد نهائياً بدون ألم لبشرة صافية ونقية وزي القمر

الفتيات هن من أكثر الناس الذين يعملون على الإهتمام البالغ بالبشرة لجعلها نظيفة ونضرة ولامعة، حيث يقومون بإستخدام العديد من الماسكات والخلطات التي تعمل علي تفتيحها ونعومتها، ويتبعون العديد من الإستخدامات التي تعمل علي تنظيف البشرة ومن أهم الطرق التي تعمل على تنظيف البشرة والمتبعة والتي يقوم بإستخدامها العديد من هؤلاء الفتيات هي عمل ماسك البخار ثم يتبعون بعدها الماسكات الأخرى المتعبة التي تعمل علي إزالة الجلد الميت والقشور وغيرها من الأشياء التي تعمل على إسمرار الوجه، وعلى الرغم من إتباع العديد من الوسائل التي تعمل علي نظافة الوجه إلا وهناك بعض الشوائب في الوجه التي تعمل علي ظهور الوجه بشكل غير مقبول ومنها وجود الشعر في الوجه، ونتيجة لوجود الشعر في الوجه يقومون الفتيات بالتخلص منه عن طريق إستخدام بعض الإستخدامات ومنها الشفرة أو الشمع أو الفتلة، حيث تعتبر جميع هذه الإستخدامات ضارة وشديدة الخطورة على البشرة مثل إستخدام الشفرة على البشرة تعمل علي إزالة شعر الوجه ولكنه يخرج الشعر فيما بعد وبعد فترة قصيرة متقصف وغير مقبول ويصبح ذات ملمس خشن، وإستخدام الشمع يعمل على تراهل الوجه وظهور التجاعيد المبكرة، وإستخدام الفتلة تعمل علي ظهور حب الشباب الذي يسبب الإزعاج لكثير من الفتيات لذلك ننصح جميع هذه الفتيات بأن يتجنبوا إستخدام كل هذه الإستخدامات لأنها تمثل خطورة بالغة على البشرة.

خلطة إزالة شعر الوجه بالنشا والبيض

المكونات

ملعقتان إثنان كبيرتان فقط من النشا.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة واحدة ونصف كبيرة من الجيلاتين.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

قومي اولا بغسل بشرتك جيدا بالماء الدافئ وبالغسول المناسب لنوع بشرتك بعد ذلك جففيه جيدا.

بعد غسل الوجه جيدا بالغسول، قومي بتحضير الخلطة السحرية لإزالة الشعر وهي تحضير طبق كبير ونضع به ملعقتان كبيرتان من النشا مع حبة واحدة من بياض البيض وقومي بتقليب النشا مع بياض البيض جيدا حتى تندمج بياض البيض مع النشا.

بعد دمج وتجانس بياض البيض مع النشا جيدا قومي بإضافة ملعقة واحدة ونصف كبيرة من الجيلاتين مع ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد مع خمسة ملاعق كبيرة من الماء الدافئ وقومي بتقليب جميع هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تتجانس ببعضها تماما.

بعد ذلك قومي بفرد هذه الخلطة السحرية على بشرتك بالتساوي ثم اتركيها حتى تجف قليلا.

بعد جفاف هذه الخلطة على بشرتك قليلا قومي بخلع هذا الماسك من على بشرتك برفق حتى لا يعمل على إلتهاب البشرة بعد ذلك أغسلي وجهك بالماء البارد ثم إستخدمي نوع من المرطب المناسب لنوع بشرتك وبذلك تكوني قد حصلتي على بشرة ناعمة وجذابة وخالية من الشعر في الوجه.

طريقة التحضير