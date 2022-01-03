العجينة السحرية القطنية الهشة بالماء بدون بيض أو حليب لكل أنواع المخبوزات

العجينة السحرية القطنية الهشة هذا من أكثر ما يبحث عنه جميع السيدات و الأمهات، المعجنات من أكثر الأشياء التي يتم تناولها في كافة الأوقات سواء كان مقبلات بين الوجبات او في الافطار والعشاء لذلك نلاحظ أنه لا يوجد منزل يخلو من وجود فطائر او معجنات، لهذا يبحث دائمًا الأمهات عن طريقة سهلة لتحضير عجينة تكون طرية و هشة يصلح استخدامها فى جميع المخبوزات، وهذا ما ستقدمه لكم أسهل وأسرع عجينة قطنية و هشه وخفيف يمكنك تحضيرها في 10 دقائق فقط دون أستخدام الحليب او البيض.

هذه العجينة الذي سنقدمها لكم اقتصادية جدًا و موفرة كما أن مكوناتها متواجدة فى كافة المنازل، كما سنقدم لكم مجموعة من الحشوات التي يمكن أن تضفيها داخل العجينة، والمكونات هي:

3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة سكر.

علبة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة خميرة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب ماء دافئ للعجن (يُضاف بالتدريج حسب الحاجة).

رشة ملح.

مقادير الحشوات

جبن مثلثات.

لحم مفروم.

جبن رومي مبشورة.

بقدونس مفروم ناعم.

جبن شيدر مبشورة.

جبن موتزاريلا.

خليط الوجه

3 معالق كبيرة من الماء الدافئ.

نصف ملعقة ص نسكافيه

تأكدي أنك لن تجدي أسهل اوأسرع من هذه الطريقة لتحضير عجينة قطنية هشه وخفيف وسريعة، والطريقة هي: