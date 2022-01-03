العجينة السحرية القطنية الهشة بالماء بدون بيض أو حليب لكل أنواع المخبوزات

العجينة السحرية القطنية الهشة هذا من أكثر ما يبحث عنه جميع السيدات و الأمهات، المعجنات من أكثر الأشياء التي يتم تناولها في كافة الأوقات سواء كان مقبلات بين الوجبات او في الافطار والعشاء لذلك نلاحظ أنه لا يوجد منزل يخلو من وجود فطائر او معجنات، لهذا يبحث دائمًا الأمهات عن طريقة سهلة لتحضير عجينة تكون طرية و هشة يصلح استخدامها فى جميع المخبوزات، وهذا ما ستقدمه لكم أسهل وأسرع عجينة قطنية و هشه وخفيف يمكنك تحضيرها في 10 دقائق فقط دون أستخدام الحليب او البيض.مقادير العجينة السحرية القطنية الهشة
هذه العجينة الذي سنقدمها لكم اقتصادية جدًا و موفرة كما أن مكوناتها متواجدة فى كافة المنازل، كما سنقدم لكم مجموعة من الحشوات التي يمكن أن تضفيها داخل العجينة، والمكونات هي:
- 3 كوب دقيق
- ملعقة كبيرة سكر.
- علبة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- كوب ماء دافئ للعجن (يُضاف بالتدريج حسب الحاجة).
- رشة ملح.
مقادير الحشوات
- جبن مثلثات.
- لحم مفروم.
- جبن رومي مبشورة.
- بقدونس مفروم ناعم.
- جبن شيدر مبشورة.
- جبن موتزاريلا.
خليط الوجه
- 3 معالق كبيرة من الماء الدافئ.
- نصف ملعقة ص نسكافيه
تأكدي أنك لن تجدي أسهل اوأسرع من هذه الطريقة لتحضير عجينة قطنية هشه وخفيف وسريعة، والطريقة هي:
- أولا يا عزيزتي نقوم بوضع المكونات الجافة في وعاء كبير من الدقيق و الملح و السكر و الخميرة و البكنيج بودر ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت بالتدريج مع خلط المكونات حتى يصبح الدقيق حبات الرمل.
- نقوم بإضافة علبة الزبادي الكبيرة على الخليط مع تقليبه بشكل جيد لكي يتشرب الدقيق من الزبادي.
- نبدأ الآن بإضافة الماء الدافئ بالتدريج على الخليط حتى يصبح قوام العجينة متماسك وطريه نقوم بوضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت.
- نتركها حتى تختمر وتضاعف حجمها لمدة ساعة.
- يفضل وضعها في مكان دافئ لكى يتم تخميرها بشكل أسرع بالاخص في فصل الشتاء.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة بشكل المفضل لديكي ثم نقوم بحشوها بإحدى الحشوات التي تم ذكرها.
- ثم نقوم بإغلاقها ورصه في صينية الخبز، لابد من ترك مسافة بين القطعه و الأخرى.
- نقوم بخلط مكونات تلميع الوجه الماء والقهوة السريعة ونوزعها بالفرشاه على وجه العجينة.
- نتركها ترتاح 10 دقائق ثم نقوم بادخالها بعد ذلك إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- تترك في الفرن من 10 دقائق إلى 12 دقيقة فقط.
- عندما يتم تسويتها نقوم باخراجها على الفور ثم نغطيها بقطعة من القماش لكى تصبح المعجنات طرية.
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العجينة السحرية القطنية الهشة هذا من أكثر ما يبحث عنه جميع السيدات و الأمهات، المعجنات من أكثر الأشياء التي يتم تناولها في كافة الأوقات سواء كان مقبلات بين الوجبات او في الافطار والعشاء لذلك نلاحظ أنه لا يوجد منزل يخلو من وجود فطائر او معجنات، لهذا يبحث دائمًا الأمهات عن طريقة سهلة لتحضير عجينة تكون طرية و هشة يصلح استخدامها فى جميع المخبوزات، وهذا ما ستقدمه لكم أسهل وأسرع عجينة قطنية و هشه وخفيف يمكنك تحضيرها في 10 دقائق فقط دون أستخدام الحليب او البيض.مقادير العجينة السحرية القطنية الهشة
هذه العجينة الذي سنقدمها لكم اقتصادية جدًا و موفرة كما أن مكوناتها متواجدة فى كافة المنازل، كما سنقدم لكم مجموعة من الحشوات التي يمكن أن تضفيها داخل العجينة، والمكونات هي:
- 3 كوب دقيق
- ملعقة كبيرة سكر.
- علبة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- كوب ماء دافئ للعجن (يُضاف بالتدريج حسب الحاجة).
- رشة ملح.
مقادير الحشوات
- جبن مثلثات.
- لحم مفروم.
- جبن رومي مبشورة.
- بقدونس مفروم ناعم.
- جبن شيدر مبشورة.
- جبن موتزاريلا.
خليط الوجه
- 3 معالق كبيرة من الماء الدافئ.
- نصف ملعقة ص نسكافيه
تأكدي أنك لن تجدي أسهل اوأسرع من هذه الطريقة لتحضير عجينة قطنية هشه وخفيف وسريعة، والطريقة هي:
- أولا يا عزيزتي نقوم بوضع المكونات الجافة في وعاء كبير من الدقيق و الملح و السكر و الخميرة و البكنيج بودر ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت بالتدريج مع خلط المكونات حتى يصبح الدقيق حبات الرمل.
- نقوم بإضافة علبة الزبادي الكبيرة على الخليط مع تقليبه بشكل جيد لكي يتشرب الدقيق من الزبادي.
- نبدأ الآن بإضافة الماء الدافئ بالتدريج على الخليط حتى يصبح قوام العجينة متماسك وطريه نقوم بوضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت.
- نتركها حتى تختمر وتضاعف حجمها لمدة ساعة.
- يفضل وضعها في مكان دافئ لكى يتم تخميرها بشكل أسرع بالاخص في فصل الشتاء.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة بشكل المفضل لديكي ثم نقوم بحشوها بإحدى الحشوات التي تم ذكرها.
- ثم نقوم بإغلاقها ورصه في صينية الخبز، لابد من ترك مسافة بين القطعه و الأخرى.
- نقوم بخلط مكونات تلميع الوجه الماء والقهوة السريعة ونوزعها بالفرشاه على وجه العجينة.
- نتركها ترتاح 10 دقائق ثم نقوم بادخالها بعد ذلك إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- تترك في الفرن من 10 دقائق إلى 12 دقيقة فقط.
- عندما يتم تسويتها نقوم باخراجها على الفور ثم نغطيها بقطعة من القماش لكى تصبح المعجنات طرية.