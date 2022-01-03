طريقة عمل حمص الشام على أصولها بمكونات بسيطة وتوابل لذيذة زي محلات بره

يعد حمص الشام من أحلى وأجمل الأكلات الشتوية التي تساعد على تدفئة الجسم في الجو البارد فجميع الأمهات يقومون بعمل هذه الأكلة في فصل الشتاء حيث أنها تتميز بطعم لذيذ وجميل، ويمكن أن يتناوله في أي وجبة من الوجبات اليومية وكل الأشخاص يعشقون تناول حمص الشام وطريقة عمله سهلة وسريعة جداً.

ربع كيلو من الحمص.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثمرتان من الطماطم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

كمية مناسبة من الماء لسلق الحمص.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الشطة وهي على حسب الرغبة.

نقوم بوضع وعاء كبير على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها على النار حتى يتم غليانها جيدا وبعد غليان الماء نضع ربع كيلو من حمص الشام ولا بد من غسله قبل وضعه في الماء المغلي.

ونتركه على النار وعند غليان الحمص نضيف إليه بصلة واحدة كبيرة الحجم ويتم تقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونقوم بإضافة ثمرتان من الطماطم المبشور.

ويتم تقليبهم مع بعض وعند غليان جميع المكونات مع بعضها نقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة وربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ونترك حمص الشام مع باقي الخضروات على النار حتى يتم تسوية جميع المكونات جيدا وبعد ذلك من الممكن أن نضيف ربع ملعقة صغيرة الحجم من الشطة ولكن على حسب رغبة الأشخاص.

ثم يتم رفع حمص الشام من على النار ونقوم بتجهيز طبق مناسب يكون عميق ونضع به كمية من حمص الشام ونضيف إليه ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون ويتم تقليبه ومن الممكن أن نقدم بجانبه كمية من الخبز المحمص ومن الأفضل أن يتم تناوله وهو ساخن.

مكونات حمص الشامطريقة عمل حمص الشام