بملعقة واحدة تخلصي من الهالات السوداء تحت العين ضعيها ربع ساعة وسيختفي السواد للأبد

يعاني عدد كبير من الفتيات من وجود الهالات السوداء في البشره وغالبا تظهر في منطقة حول العين وهذا من أكثر الأشياء التي تزعج كل فتاه لأنها تؤثر على الشكل العام بالنسبة للوجه ففي هذه الحالة يلجأ البعض إلي إستخدام مستحضرات التجميل لإخفاء الهالات السوداء قليلا، ولكن هذا لا يعد علاج بل أنه يخفيها لفترة قصيرة من الوقت ولتكن عده ساعات ومن المعروف أن إستخدام مستحضرات التجميل يعتبر من أخطر الأشياء تؤثر تأثير سلبي على البشرة، لذلك لابد من أن نتجنب إستخدامها فيقومون أغلبية الفتيات بإستعمال المنتجات وبعض الكريمات التي توجد في المحلات التي تعمل على إخفاء الهالات السوداء فهي تقوم بذلك بالفعل ولكن لا يدوم مفعولها إلا عدة أيام وبالتالي قد تضر البشرة وتتلفها ومن هنا تلجأ جميع الفتيات إلى البحث وتسعى في الحصول على إستخدام أشياء مفيدة للتخلص من الهالات السوداء بشكل نهائي ويتضح من خلال عملية البحث أن إستخدام الخلطات الطبيعيإ تساعد بشكل كبير علي ازالة الهالات السوداء وعدم ظهورها مرة آخرى.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة في الحجم من القهوه.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نقوم بتجهيز طبق مناسب نضع به ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض ونضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادي ونضع ونصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ثم يتم خلط جميع المكونات مع بعضها للحصول على خليط متجانس وبعد ذلك نضع هذا الخليط على الهالات السوداء ونتركها لمدة ربع ساعة.

وبعد مرور ربع ساعة يتم غسل الوجة بإستخدام الماء الفاتر ثم نحضر قطعة من القطن وتكون مبلله بماء الورد ونقوم بالتدليك بها على الهالات السوداء لمدة خمس دقائق ولابد من تكرار هذه الطريقة لمدة ثلاث مرات في الأسبوع وعند الإنتظام عليها لمدة شهر سوف تختفي الهالات السوداء بشكل نهائي.

مكونات خلطة العسل الأبيض لإزالة الهالات السوداءطريقة عمل خلطة العسل الأبيض لإزالة الهالات السوداء