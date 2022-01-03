أعملي طاجن أم علي في الفرن على أصوله بطريقة مختلفة ومذاق شهي ألذ طاجن هتاكليه

يعتبر طبق أم علي من أطباق الحلويات التي تنتشر وتشتهر بكثرة في مصر حيث أن جميع المصريين سواء الكبار أو الصغار يعشقون تناول أم علي ولا تنتشر في مصر فقط ولكن هذا الطبق مشهور ومعروف في كل الدول العربية وكل دولة لها طريقة مختلفة عن الدولة الآخرى لعمل وصفة أم علي، وكل دولة أيضا لها إسم مختلف لهذه الوصفة فتسمى بفتة اللبن أو الخميعة.

باكيت من عجينة الباف باستري.

كبير ونصف من الحليب البودر أو الحليب السائل.

كوب واحد كبير من السكر.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من القشطة.

خمس أكواب كبيرة الحجم من الماء.

كمية مناسبة من الزبدة.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل اللوز والفستق والبندق والكاجو وغيرهم والمكسرات على حسب الرغبة.

في البدايه نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن بطريقة جيدة ونحضر طاجن مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من الزبدة ويتم دهنه بطريقة جيدة من القاع وحتى الحواف.

ويتم تجهيز صينية مناسبة ونقوم بتقطيع عجينة الباف باستري على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونضع مكعبات الباف باستري في هذه الصينية و نقوم بإدخالها في الفرن ونتركها حوالي نصف ساعة حتى تكون باللون الذهبي الغامق ويتم إخراجها من الفرن.

قومي بتحضير وعاء مناسب ونضع به خمس أكواب كبيرة الحجم من الماء ونضيف إلى الماء كوب كبير ونصف من الحليب البودر ويتم تقليبهم مع بعض بشكل جيد.

وبعد ذلك يتم وضع إناء على النار ونضع به الحليب الذي تم تذويبه مع الماء ونضيف إليه كوب واحد كبير من السكر وخمس ملاعق كبيرة الحجم من القشطة وكمية من الزبدة ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها لكي نتأكد من ذوبان السكر مع القشطة والحليب.

نقوم بتجهيز الطاجن الذى تم دهنه بالزبدة ونضع كمية من المكسرات المجروشة ونضيف إليها كمية من عجينة الباف باستري ونضع خليط السكر والزبدة والقشطة ويتم إدخال الطاجن في الفرن ونتركه حتى يتغير لونه ثم نقوم بإخراجه وتقديمه.

مكونات طاجن أم عليطريقة عمل طاجن أم علي