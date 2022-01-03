طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها متماسكة بطعم لذيذ هتشرفك في العزومات

المكرونة بالبشاميل من أحلى وألذ الأكلات التى يعشقها عدد كبير من الناس حيث أنها تكون من الأكلات المشهورة كثيرا في جميع الدول العربية وتتميز هذه الأكلة بطعمها اللذيذ ورائحتها الجذابة، وهي مناسبة في وجبة الغذاء ولا تكون مناسبة في وجبة العشاء لتناولها وذلك لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون فيمكن عمل هذه الأكلة بطريقة سريعة وسهلة.

نصف كيلو من المكرونة الفرن.

كمية مناسبة من الماء.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

ربع كيلو من البصل.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

نصف كوب كبير من عصير الطماطم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيةه الحجم من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

كوب كبير من الزيت النباتي.

سبع ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

يتم سلق المكرونة أولا وهي من خلال وضع وعاء كبير على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونترك الماء حتى الغليان وعند غليان الماء نضع نصف كيلو من المكرونه الفرن، ونضيف إليها ملعقة كبيرة من الزيت النباتي ورشة من الملح ونتركها حتى يتم سلقها هذا جيدا وبعد سلق المكرونة يتم رفعها من على النار ونضعها فى مصفاه للتخلص من كمية الماء التي توجد بها.

وبعد ذلك يتم تحضير طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ثم نضيف ربع كيلو من اللحمة المفرومة ويتم تقليبها مع رشة من الفلفل الأسود، ثم نضع ربع كيلو من البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم ويتم تقليبهم مع بعض لمدة خمس دقائق ثم نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود ونضع بهارات اللحمة وجوزة الطيب والثوم البودر والبصل البودر، ونصف كوب كبير من عصير الطماطم تقليب المكونات مع بعضها ونتركهم لمدة عشر دقائق ثم يتم رفع الطاسة من على النار.

ونضع إناء عميق على النار ونضع به سبع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وسبع ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ويتم تقليبهم مع بعض، وبعد ذلك نضيف كوبان كبيران من الحليب السائل ولكن بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب بإستخدام مضرب السلك للحصول على قوام كريمي ونضع البشاميل على المكرونة المسلوقة ويتم تقليبهم مع بعض.

ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية بمناسبة ونقوم بدهنها بكمية قليلة من الزيت ونضع في هذه الصينية طبقة من خليط المكرونة بالبشاميل، ثم نضيف طبقة من اللحمة المفرومة وفي النهاية نضع طبقة من المكرونة بالبشاميل ويتم إدخالها في الفرن.

ونتركها في الفرن حتى يتغير لونها ثم يتم إخراجها وتقطيعها ووضعها في طبق ويتم تقديمها.

مكونات المكرونة بالبشاميلطريقة عمل المكرونة بالبشاميل