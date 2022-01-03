ألذ صينية كنافة بالمانجو ممكن تعمليها طريقة سهلة لعمل الكنافة بالمانجو بالخطوات ألذ من الحلواني

تعتبر الكنافه من أجمل أنواع الحلويات والتي يعشقها عدد كبير من الناس الكبار أو الصغار وهي من أصناف الحلويات التي تنتشر في جميع الدول ومن أكثر الدول التي تشتهر بعمل الكنافة هي مصر وسوريا وكل دولة لها طريقة مختلفة في عمل الكنافة، وقد توجد عدة طرق لعملها بنكهات مختلفة.

نصف كيلو من الكنافة.

ربع كيلو من المانجا.

كوبان كبيران من الماء.

كوب كبير ونصف من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوبان كبيران من السمنة البلدي.

في البدايه يتم تجهيز الشربات من خلال وضع وعاء على النار ونضع به كوبان كبيران من الماء ونضيف كوب كبير ونصف من السكر ونتركهم قليلا على النار، ثم نضع نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونتركهم على النار لمدة ربع ساعة ثم يتم رفع شربات من على النار ونتركه حتى يبرد تماما.

نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به نصف كيلو من الكنافة ويتم تشغيل الخلاط حتى يتم طحن الكنافة جيدا بعد ذلك يتم وضع الكنافة في طبق كبير.

ونضيف إليها كمية مناسبة من السمنة البلدي ويتم خلط الكنافة مع السمنة حتى تتشرب كل كمية الكنافة من السمنة بطريقة جيدة ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ونقوم بتحضير صينية مناسبة ونضع بها ملعقة كبيرة من السمنة ونضيف في هذه الصينية نصف كمية الكنافة ثم نحضر صينية آخرى بنفس الحجم ونضع بها الكمية المتبقية من الكنافة ويتم الضغط عليهم ووضعهم في الفرن.

ونتركهم في الفرن لمدة نصف ساعة أو أقل وبعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن وبعد خروجهم من الفرن مباشرة نضيف إليهم كمية من الشربات البارد.

ونترك الكنافة جانبا حتى تبرد تماما ثم يتم تحضير طبق ونضع به من المانجا بعد تقشيرها وبعد أن تبرد الكنافة نضع قطع المانجا على الصينية التي يوجد بها الكنافة، وبعد ذلك نضع الكنافة التي توجد في الصينية الآخرى ويتم الضغط عليها برفق ونضعها في الثلاجه حتى تبرد قليلا ومن الممكن أن نضيف مع قطع المانجا كمية من الكريمة حتى يتم تماسكها جيدا مع قطع المانجا ثم يتم إخراجها من الثلاجه و تقطيعها ووضعها في طبق مناسب للتقديم.

مكونات الكنافة بالمانجاطريقة عمل الكنافة بالمانجا