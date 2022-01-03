سر عمل بلح الشام المقرمش في المنزل بمقادير مظبوطة وسهلة وبطعم لذيذ زي الجاهز

يعد بلح الشام من أجمل أنواع الحلويات الشرقية التي يمكن تجهيزها بكل سهولة حيث أن كل الأشخاص وخاصة صغار السن يعشقون تناول بلح الشام فهو له وطعم لذيذ وجميل ويوجد عدد كبير من السيدات لا يمكنهم أن يقوموا بعمل بلح الشام بطريقه جيدة وأنهم لا يقوموا بعمله مقرمش أو هش.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من الماء.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثلاث بيضات.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

رشة من الملح.

مكونات الشربات وهي كوبان كبيران من الماء وكبيران من السكر رشة من الفانيليا البودر ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نقوم بوضع وعاء عميق على النار ونضع به كوب واحد كبير من الماء وربع كوب كبير من الزيت النباتي و نتركهم على النار حتى يتم غليانهم.

وعند غليان خليط الماء والزيت يتم إضافة كوب كبير من الدقيق الأبيض ورشة من الملح وربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر و ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا، ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها وهي على نار هادئة جدا ويتم التقليب بإستخدام مضرب السلك.

وعند مزج المكونات مع بعضها والحصول على قوام ثقيل يتم رفع الوعاء من على النار ونتركها جانبا حتى يبرد تماما وفي هذا الوقت يتم تجهيز الشربات وهو من خلال وضع إناء على النار ونضع به كوبان كبيران من السكر ونضيف كوبان كبيران من الماء، ونتركهم على النار لمدة خمس دقائق وبعد ذلك نضيف رشة من الفانيليا البودر ونضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونتركهم على النار لمدة عشر دقائق ثم يتم رفع الإناء من على النار.

وبعد أن قومنا بترك عجينة بلح الشام حتى تبرد نضيف إليها ثلاث بيضات بطريقة تدريجية فعند إضافة بيضة واحدة يتم عجن المكونات بإستخدام الإيد وعند إضافة البيضة الثانية نقوم بنفس الطريقة.

وبعد أن تم عجنها جيدا يتم وضع العجينة في كيس الكريم شانتيه ونضع طاسة عميقة على النار بها كمية مناسبة من الزيت ونتركه حتى يسخن تماما وبعد ذلك يتم الضغط على هذا الكيس و نضع أصابع بلح الشام في الزيت السخن ونتركها حتى يكون باللون الذهبي ويتم إخراجه.

وبعد خروج بلح الشام مباشرة من الزيت يتم وضعه في كمية من الشربات البارد ثم يتم تقديمه.

مكونات عمل بلح الشامطريقة عمل بلح الشام