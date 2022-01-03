مقشر الشوفان الرهيب لإزالة الدهون الزائدة والجلد الميت من البشرة الدهنية اعتني ببشرتك

من المعروف أن البشرة الدهنية هي عبارة عن تراكم عدد من الزيوت الطبيعية على جلد البشرة فكل هذه الزيوت عندما تتراكم بكثرة تعمل على زيادة ظهور الرؤوس السوداء وبالتالي يحدث تهيج في البشرة مما يؤدي هذا إلى ظهور الحبوب الغير مرغوب فيها، ولكن قد تتميز البشره الدهنية عن البشرة العادية أو الجافة بةنها لا تظهر بها الخطوط الرفيعه أو التجاعيد بشكل سريع وأيضا تظهر على البشرة الدهنية المسام الواسعة التي تتسبب في إزعاج كبير لدى عدد من السيدات أو الفتيات، وتتميز هذه البشرة بأنها لامعه ولها مظهر جذاب وتتمتع الفتاة بهذه البشرة نتيجة لعدة عوامل.

ومن ضمنها العوامل الوراثيأ او التغيرات الهرمونية أو الأنظمة الغذائية وممكن أن تظهر بسبب والإجهاد وكذلك بسبب الحمل وغير ذلك الكثير من العوامل، وقد ترى بعض الفتيات أن البشرة الدهنية يصعب التعامل معها ويصعب علاجها من إصابتها بأي مشكلة ومن أكثر الأشياء التي تزعج كل فتاة هي إفراز كمية كبيرإ من الزيوت بها لذلك ترغب في ازالة الدهون التي توجد في هذه البشرة، وقد توجد بعض النصائح التى لابد من اتباعها للمحافظة على البشرة الدهنية أو لتقليل إفراز الزيوت بها.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان.

ملعقه واحده صغيره الحجم من العسل الابيض الدافئ.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي ثم نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض بشرط أن يكون دافئ.

وبعد ذلك يتم مزج جميع المكونات التي تم ذكرها مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس.

ثم يتم وضع هذا الخليط أو المزيج البشرة ولابد من غسل البشرإ باستخدام الماء الدافئ ويتم تجفيفها بفوطة قطنية أو بإستخدام قطعة من القطن.

ونضع هذا الخليط على البشرة الدهنية ونتركه حوالي 15 دقيقة تقريبا ثم يتم غسل الوجه بالماء الدافئ.

مكونات خلطة دقيق الشوفان لإزالة الدهون من البشرة الدهنيةطريقة عمل خلطة دقيق الشوفان لإزالة الدهون من البشرة الدهنية