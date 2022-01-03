طريقة عمل طبق الأرز باللبن بالمانجا بكل تكاتها وأسرارها بطعم جنان زي محلات بره

توجد أنواع كثيرة ومتعددة من أطباق الحلويات ومن ضمن هذه الأطباق المهلبية والكاسترد والأرز باللبن وأم علي وغير ذلك العديد وكل طبق منهم يتميز بطعمه لذيذ والرائع ولكن الطبق المميز والذي يحبه عدد كبير من الناس هو الأرز باللبن، حيث أن له طعم جميل وشهي ويحبه الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال ويمكن أن نقوم بعمل الأرز باللبن بطريقة سريعة وبسيطة وأنه لا يحتاج إلى مكونات كثيرة ونجد عدد من الناس يحبون تناول الأرز باللبن هو وساخن.

نصف كيلو من الأرز المصري.

كيلو من الحليب السائل.

كمية مناسبة من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الكريم شانتيه.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثمرة واحدة كبيرة الحجم من المانجا.

يتم تجهيز وعاء كبير ونضعه على النار ونضع به كيلو من الحليب السائل ونتركه على النار حتى الغليان ثم نقوم بغسل نصف كيلو من الأرز المصري بالماء وعند غليان الحليب نضع كمية الأرز الذي تم غسله جيدا.

ونتركهم على النار حتى يتم تسوية أو سلق الأرز في الحليب وبعد التأكد من تسوية الةرز نضيف ملعقه واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الكريم شانتيه وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ونستمر في تقليب جميع المكونات مع بعضها بشرط أن تكون النار هادئة جدا وعندما نحصل على القوام المناسب يتم وضع كمية مناسبة من السكر على حسب الرغبة ونستمر في التقليب وبعد ذلك يتم رفع الوعاء من على النار.

ثم يتم تجهيز ثمرة واحدة من المانجا ونقوم بغسلها جيدا بالماء ويتم تقشيرها وتقطيعها على شكل مكعبات أو شرائح ونحضر أطباق مناسبة للتقديم، ونضع بها كمية من الأرز باللبن نوضع شرائح من المانجا ثم نضع طبقة آخرى من الأرز باللبن وفي النهاية نضيف شرائح من المانجا ورشة من المكسرات ويتم وضع هذه الأطباق في الثلاجه حتى تبرد.

مكونات طبق الأرز باللبن بالمانجاطريقة عمل طبق الأرز باللبن بالمانجا